TÜPRAŞ'ta araç çarpan taşeron işçi yaralandı, yangın nedeniyle bir işçi zehirlendi

İzmir Aliağa’da bulunan TÜPRAŞ'ta, yapılan bakım çalışmasında taşeron şirket Teknokon'da çalışan Abit Vural adlı işçiye araç çarptı. Yaralanan işçi ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalışma yapılan bölgede geçici olarak iş durduruldu.

Arkadaşlarının yaşadığı kazayı haber veren bir işçi “Saha içinde çalışırken oldu. Bize sürekli bir koşuşturma ve acele ile iş yaptırmaya çalışarak iş güvenliğini yok sayan talimatlar veriyorlar. 3 aylık işi 45 günde bitirmeye çalışıyorlar. İşçiler üzerinde sürekli koşuşturma yaptıran bir çalışma düzeni var” dedi.

Öte yandan sabah saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında Ramazan isimli bir işçi işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

TOPLU SÖZLEŞMENİN EN ÖNEMLİ MADDESİ İŞÇİ SAĞLIĞIYDI

Geçtiğimiz temmuz ayında TÜPRAŞ’ta işçilerin tepki gösterdiği bir sözleşme sonuçlanmıştı. İşçiler, Koç Holdingin dayattığı maddelerle işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye attığını söyleyerek duruma tepki göstermiş, eylemler yapmıştı. Ancak sözleşme Yüksek Hakem Kurulunda bağıtlanmıştı. (İzmir/EVRENSEL)