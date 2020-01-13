13 Ocak 2020 04:13

İşçi mektubu: Liman işçilerinin ekonomisi hiç iyiye gitmiyor

Ambarlı Liman işçisi yazdı: "Ambarlı'da hangi limana gitsek birlik olunduğunda istediğimizi aldığımız örnekleri duyarız ama biz çabuk unutuyoruz"

Fotoğraf: Pixabay

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    Ambarlı Liman İşçisi
    İstanbul

    Asgari ücret açıklandı, yaklaşık yüzde 15 civarında bir zam yapıldı. Biz liman işçileri olarak bu zam karşısında hayal kırıklığı yaşadık. Bu yıl özellikle alım gücümüzün çok düştüğü, aldığımız maaşla evimizi geçindiremediğimiz, çocuklarımızın ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığımız bir dönemde en azından daha yüksek bir zam beklentimiz vardı. Elektrik, su, doğal gaz fiyatları çok fazla arttı. Eskiden pazar alışverişine verdiğimiz paranın iki katını verir olduk. Geçen yıl aldığımız ürünlerin tutarı yaklaşık iki katına çıktı. Bu durumda en azından asgari ücret belirlenirken bunlar da göz önünde tutulur ve daha makul bir oran belirlenir diye hepimizde bir umut vardı. Maalesef umutlarımız açıklanan 2 bin 324 TL ile suya düştü.

    Durmadan televizyonlardan ekonomimiz iyiye gidiyor deniyordu. Birilerinin iyi gidebilir ancak biz liman işçilerinin ekonomisi hiç iyiye gitmiyor. Limanlarda ücret farklılıkları olur, en düşük alanlarımız asgari ücret alırken operatörler kademeli olarak daha yüksek ücret alır. Asgari ücreti sadece bu ücretle geçinenlerimiz değil daha yüksek ücret alanlarımız da merakla bekleriz. Çünkü asgari ücret artışı bizlerin alacağı zamları da belirliyor. Zaten Ambarlı Limanı’nda bizlere nisan, mayıs gibi zam yapılır. Yani patronlar kafadan 4-5 ayımızı yerler. Sonra zaten vergi dilimi başlıyor. Yapılacak olan zamları beğenmezsek devlet bu kadar uygun gördü deyip işin içinden çıkacaklar.

    Limanda AKP’ye laf gitmesin diye savunan da oluyor ama her şeyden ayrı oturup konuştuğumuzda herkes kan ağlıyor. Bugün 5-6 bin ücret alan operatör bile borç içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Niye? Çünkü her şey zamlandı. Bak işte asgari ücret açıklandı hemen ardından zam üstüne zam haberleri gelmeye başladı. Elektriğe, doğal gaza, simide, iğneden ipliğe her şeye zam... Zamların ardı arkası hiç kesilmiyor, üstelik vergi meselesi var, insanların en çok belini büken mesele bu.

    Bizim patronlar bizim kadar vergi vermiyor, şimdi bu adalet mi? Değil. Vergi meselesi değişmeli ve bu adil hale getirilmeli. Ben bir liman işçisi olarak eğer bu oranlarda zam alırsak geçinemem, evime ekmek götürmem artık çok zor. Bunu arkadaşlarla konuşuyoruz, genelde birçok arkadaşım hak vermekle birlikte yapacak bir şey yok ne yapabiliriz gibi bakıyor meseleye. 'Herkes birlik olsa iyi olur. Ama burada olmaz' modunda. Sendikalı olmak için bir deneme oldu başarılamadı ya bu hep böyle olacak zannediliyor. O zaman sendika girmeden dahi sendikanın gölgesi varken bile patronlar işçiye istediği zammı veriyordu. Zaten birçoğumuzu böyle kandırdılar. Şimdi hiçbir şey bitmiş değil, patronların oyununa gelmeden birlik olmalıyız.

    Ambarlı'da hangi limana gidersek birlik olunduğunda istediğimizi aldığımız örnekleri duyarız ama biz çabuk unutuyoruz. Benim arkadaşlara tavsiyemdir. Giden gün ömürden olduğu gibi bugünler de böyle yarı aç yarı tok stres içinde gitmez, gelin birlik olalım sendikamıza başvuralım koşullarımızı düzeltelim. Birbirimizden farklı ücretler alıyoruz diye birbirimize tepeden bakmayalım. Durum ortada, kimse memnun değil, o zaman şikayet etmek yerine birlik olma zamanıdır.

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