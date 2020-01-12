Libya'da Hafter ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi

Bir Suriyeliyi çok sevdim

Biz botta değiliz, şanslı azınlık. Ne acı, utanç, çaresizlik ve derin bir üzüntü. Otelde yoga yapanlar, denizde boğulanlar. Tüm ikiyüzlülükleri sırtlanarak ayrılıyoruz oradan.