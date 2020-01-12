12 Ocak 2020 07:10
Libya'da Hafter ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi
Libya’da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik ortak ateşkes çağrısını kabul etti.
Libyalı General Halife Hafter | Fotoğraf: Magharebia/ Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
Libya’da General Halife Hafter’e'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti.
Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.
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