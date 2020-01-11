11 Ocak 2020 15:26

Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya’dan Hafter’i ikna etmelerini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin ve Erdoğan’ın Libya’da ateşkes çağrısını yeniledi ve “Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter’i bu konuda ikna etmeleridir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Fotoğraf: Alparslan Çınar/DHA

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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Botchway ile İstanbul’da görüştü. Görüşme sonrası Botchway ile ortak basın açıklaması gerçekleştiren Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’da ateşkes çağrısı yaparak, “Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter’i bu konuda ikna etmeleridir” dedi.

    "HAFTER BİR AKTÖR AMA MEŞRU DEĞİL"

    Putin ve Erdoğan’ın ateşkes konusunda mutabakat sağladıklarını belirten Çavuşoğlu, “İki devlet başkanı bir çağrıda bulundu. Buradaki mutabakata göre, Türkiye olarak biz şu andaki tek meşru yönetimi bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik. Rusya tarafı da Hafter’i bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık. Hemen Trablus ile temasa geçtik. Daha o akşam ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter’den böyle bir açıklama gelmedi. Rus dostlarımızdan beklentimiz, iki devlet başkanının da mutabık olduğu üzere Hafter’i ikna etmeleri” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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