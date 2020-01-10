10 Ocak 2020 00:25

Libyalı general Hafter, Putin ve Erdoğan'ın ateşkes çağrısını reddetti

Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Libya'daki taraflara yaptığı ateşkes çağrısı, Libyalı general Hafter tarafından reddedildi.

Fotoğraf: Magharebia/Flickr(CC 2.0)

    • Paylaş

    Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetti.

    Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Mismari, görüntülü açıklamasında, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söyledi.

    Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısına karşılık "Putin'in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus'u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir." dedi.

    TRABLUS'TA PATLAMA SESLERİ

    Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkent Trablus'ta patlama sesleri duyuldu.

    Libya'nın yasal yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan açıklamaya göre, başkent merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneyindeki Ayn Zara bölgesine bir roket düştüğü ve yine bu noktalardaki Havalimanı yolu ve Kerimiye bölgesine Hafter milislerinin düzenlediği top atışı saldırısında sivillerin tehlike atlattığı belirtildi.

    AA muhabiri, Hafter'in ateşkes kararını reddettiğini açıklamasından dakikalar sonra, başkent çevresinde güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. (AA)

    Putin ve Erdoğan'dan Libya'da koşulsuz ateşkes çağrısı

    Putin ve Erdoğan'dan Libya'da koşulsuz ateşkes çağrısı

    Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek: Militarist dış politika daha büyük krizler doğuruyor

    Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek: Militarist dış politika daha büyük krizler doğuruyor

    Rusya, Hafter saflarında savaştırmak için Suriye'den Libya'ya paralı asker gönderdi

    Rusya, Hafter saflarında savaştırmak için Suriye'den Libya'ya paralı asker gönderdi

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Özgür toplum, özgür haberleşmektir
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan-Putin görüşmesi, Türkiye-Rusya sorunlarını çözebilir mi? 

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    ABD korsanlığına ve gerici savaşlara karşı mücadele şarttır

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    İran

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Semboller savaşı

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Ekonomik kumar

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Biliyoruz, sizde transfer bitmez

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Demirtaş ve Kavala kararları üzerine : Madde 18
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
    İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama

    İran Hükümet Sözcüsü, Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının İran tarafından vurulduğu iddialarını ABD'nin algı operasyonu olarak değerlendirdi.

    Libyalı general Hafter, Putin ve Erdoğan'ın ateşkes çağrısını reddetti
    Libyalı general Hafter, Putin ve Erdoğan'ın ateşkes çağrısını reddetti

    Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Libya'daki taraflara yaptığı ateşkes çağrısı, Libyalı general Hafter tarafından reddedildi.

    Hukukçulardan Erdoğan'a yanıt: Sorun kadına yönelik şiddetin vicdana bırakılmasında
    Hukukçulardan Erdoğan'a yanıt: Sorun kadına yönelik şiddetin vicdana bırakılmasında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakimlere yönelik "Kanuna değil vicdanınıza göre karar verin" sözlerine hukukçular yanıt verdi: Sorun kanunda değil, kadına yönelik şiddetin vicdana bırakılmasında!

    Fransa'da Macron'un "emeklilik reformu"na karşı başlayan grev 36'ncı gününde
    Fransa'da Macron'un "emeklilik reformu"na karşı başlayan grev 36'ncı gününde

    Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron iktidarının "emeklilik reformu" yasasına karşı emekçilerin başlattığı grev 36'ncı gününde yüksek katılımla devam ediyor.

    Adana'da işçi servisi devrildi, 30 kişi yaralandı
    Adana'da işçi servisi devrildi, 30 kişi yaralandı

    Adana'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

    Mısra Öz Sel, Çorlu'daki tren kazasında kaybettiği oğlunun doğum gününde ifade verdi
    Mısra Öz Sel, Çorlu'daki tren kazasında kaybettiği oğlunun doğum gününde ifade verdi

    Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz Sel, oğlunun doğum günü olan bugün ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.

    Boşandığı eşini vuran erkek için 20 defa dava açılmış ve hep indirim verilmiş
    Boşandığı eşini vuran erkek için 20 defa dava açılmış ve hep indirim verilmiş

    Eski eşini pompalı tüfekle vurup sakat bırakan erkeğin, daha önce şiddet nedeniyle açılan 20 davada ceza indirimi nedeniyle tutuklanmadığı ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak yabancı güçlerin çatışma alanı olmasın
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak yabancı güçlerin çatışma alanı olmasın

    Libya'ya asker gönderen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    GÜNCELLENDİ
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi
    İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

    İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı
    KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı

    KESK üyeleri İzmir'in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde bildiriler dağıtarak 11 Ocak günü yapılacak mitinge çağrı yaptı.

    Satsuma mandalinayı bekleyen tehlike: Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor
    Satsuma mandalinayı bekleyen tehlike: Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor

    Satsuma cinsi mandalinaların yetiştirildiği İzmir Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor. Yurttaşlar, projeye karşı itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.

    GÜNCELLENDİ
    Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı
    Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı

    İzmir Karşıyaka Belediyesinde çalışan Genel-İş üyesi Kent AŞ işçileri, ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı.

    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta
    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta

    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, silikozis hastalığının araştırılması ve iş kollarında yapılması gereken yasal düzenlenmelerin belirlenmesi talebiyle TBMM'ye önerge verdi.

    İzmir’in üç ilçesinde havadaki kükürt oranında artış var
    İzmir’in üç ilçesinde havadaki kükürt oranında artış var

    Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, havadaki kükürt oranında artış olduğuna dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.