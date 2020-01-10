Libyalı general Hafter, Putin ve Erdoğan'ın ateşkes çağrısını reddetti

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetti.

Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Mismari, görüntülü açıklamasında, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söyledi.

Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısına karşılık "Putin'in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus'u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir." dedi.

TRABLUS'TA PATLAMA SESLERİ

Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkent Trablus'ta patlama sesleri duyuldu.

Libya'nın yasal yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan açıklamaya göre, başkent merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneyindeki Ayn Zara bölgesine bir roket düştüğü ve yine bu noktalardaki Havalimanı yolu ve Kerimiye bölgesine Hafter milislerinin düzenlediği top atışı saldırısında sivillerin tehlike atlattığı belirtildi.

AA muhabiri, Hafter'in ateşkes kararını reddettiğini açıklamasından dakikalar sonra, başkent çevresinde güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. (AA)

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