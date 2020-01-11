Silah doğrulttuğu Siyasal Bilgiler Fakültesine asistan oldu

Vural NASUHBEYOĞLU

İstanbul

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Siyasal Bilgiler Fakültesine (SBF) silah doğrultan M.A.V’nin silah doğrulttuğu fakülteye asistan yapıldığı öne sürüldü. Yaşananları gazetemize değerlendiren Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, bunun adım adım geldiğine ve bir sonuç olduğuna vurgu yaparak “Şiddeti meşrulaştıranlar fakültelere doldurulurken, barışı savunanların da fakültelerden atıldığı bir dönemin sonucudur bu” diye konuştu.

M.A.V., üniversitenin resmî web sayfasında Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuk Anabilim Dalı’nda asistan olarak görülüyor. 1 Kasım 2019’da açıklanan sınav sonucuna göre, M.A.V. sınavı kazanmış olarak gözüküyor. M.A.V’nin adı, fakültenin resmî sitesine de eklendi ancak M.A.V. hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Sitedeki tüm akademisyenlerin üstüne tıkladığınızda o kişilere ait bilgilere ulaşılabilirken M.A.V. hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.

2017 yılı ocak ayında hukuk fakültesi önünde bulunan ve adının M.A.V. olduğu bilinen bir hukuk fakültesi öğrencisi, silahını SBF’ye doğrulttuktan sonra çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu sosyal medya hesabı kapatılmış durumda. Gösterilen tepkiler sonrasında M.A.V. hakkında soruşturma başlatılmıştı ancak soruşturmanın akıbeti bilinmiyor.

SORUŞTURMANIN ÜSTÜ KAPATILDI

O dönem SBF’de olan ve Eğitim Sen işyeri temsilciliği yapan Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, fotoğrafın ortaya çıktığı dönem Eğitim Sen işyeri temsilcisi olarak silahını fakülteye doğrultmuş olan bu öğrenci hakkında sendika yetkilisi olarak üniversite yönetimine yaptığı uyarılar sonrasında bu kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, ancak bunun üstünün kapatıldığını hatırlattı. 2017’de SBF’ye silah doğrultan M.A.V. ile SBF’ye asistan olan kişinin aynı kişi olduğunu belirten Demirkent “Bu kişiyle gözetmenliğe beraber giren arkadaşlar fotoğraftaki kişi ile bu asistanın aynı kişi olduğunu ifade ediyor” dedi. Demirkent, son 3-4 yıldır Hukuk Fakültesinde kılıç teslim törenlerinde şiddet araçlarının gösterildiği, ülkü ocakları bayraklarının fakülteden sallandırıldığı bir dönemin yaşandığını ve bunların korunup kollandığını söyledi.

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YAŞANANLAR BİR SONUÇ

Bu yaşananın dışarıdan sansasyonel olarak görüldüğünü ama kendileri açısından bunun adım adım geldiğini ve bunun bir sonuç olduğunu ifade eden Demirkent, “Tabii işin buraya kadar vardırılması çok önemli. Bunların nasıl, korunup kollandıkları birçok şeye karışıp ceza almaması da önemli. Okuldaki demokrat, sol görüşlü öğrencilere ceza verilirken bunların ceza almaması. Güvenlik soruşturmalarında Barış Akademisyenleri atılırken onlara karşı bir şey yapılmamasının bir sonucudur bu” değerlendirmesinde bulundu.

“BARIŞ DIŞARIDA, ŞİDDET İÇERİDE”

SBF’den 36 akademisyenin Barış Bildirisini imzaladığı için üniversiteden atıldığını söyleyen, kendisinin de bu akademisyenlerden biri olduğuna dikkat çeken Demirkent, “Mülkiyeliler Birliği Başkanın alınmadığı bir üniversiteye silahla öğrenci alınıyor ve o öğrenciler de sonra akademisyen yapılıyor. Dolayısıyla şiddeti meşrulaştıranlar fakültelere doldurulurken barışı savunanların da fakültelerden atıldığı bir dönemin sonucudur” diye konuştu.

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