Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinden video: Dekan nedir?
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, yayınladıkları video ile Dekan Orhan Çelik'i yasakçı tutumlarını eleştirdi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde geçen dönem Dekanlık tarafından ana giriş kapısının öğrencilere yasaklanması tepkilere neden olmuştu. Ardından öğrenciler inisiyatifleriyle başta kapının yasaklanmasını protesto etmek üzere Sine-i Tüllab fanzinini çıkardılar. Fanzin etrafında buluşan gençler, Dekan Orhan Çelik’in yasaklarını ve tavrını eleştirmek üzere sosyal medya üzerinden “Dekan Nedir?” adlı bir video yayınladılar. (Ankara/EVRENSEL)
Mülkiye öğrencileri, ana kapının kapatılmasını protesto etti
Öğrenciler Mülkiyenin kapısının kendilerine kapatılmasına tepkili
AKP’nin gizli ittifakı aşırı milliyetçi takımı, İstanbul seçimi için de seferber
Makbul vatandaştan mahrum vatandaşa
Tarih bizi nasıl anacak?
İstanbul'daki "bilinmeyen şey", Ankara'daki bilinenmiş meğer!
Malumun ilamı: VAR, krizi çözmedi; büyüttü
Militarizmin değişmeyen hedefi
Gül yüzlüler
Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun | Çocuk yaşta evlendirilen annem...
MikroRNA temelli kalp krizi tedavisi
"Cin fikirli dahiler" meselesi
Assange’a karşı savaş
Umut olmazsa hayat olmaz
Tepegözleri anlattı Odisseus