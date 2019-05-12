Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinden video: Dekan nedir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde geçen dönem Dekanlık tarafından ana giriş kapısının öğrencilere yasaklanması tepkilere neden olmuştu. Ardından öğrenciler inisiyatifleriyle başta kapının yasaklanmasını protesto etmek üzere Sine-i Tüllab fanzinini çıkardılar. Fanzin etrafında buluşan gençler, Dekan Orhan Çelik’in yasaklarını ve tavrını eleştirmek üzere sosyal medya üzerinden “Dekan Nedir?” adlı bir video yayınladılar. (Ankara/EVRENSEL)

Mülkiye öğrencileri, ana kapının kapatılmasını protesto etti