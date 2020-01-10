10 Ocak 2020 00:12

18. kez “Başka bir iktisat mümkün” diyoruz

“Eğer dünyayı ve Türkiye’yi bilimsel, akılcı ve eleştirel bir yolla yorumlamak istiyorsak iktisat bizim için dört elle sarılması ve incelenmesi gereken bir bilim.”

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    Behlül AYMAR

    Kocaeli Üniversitesi

    “Başka bir iktisat mümkün!” şiarıyla 18 yıl önce ilk adımları atılan Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi (TÜÖBİK) bu sene de öğrencilerin beraber tartışacağı, beraber üreteceği, beraber öğreneceği bir kongre olma iddiasını taşımakta. Bu sene 18’incisi İstanbul Sarıyer Kilyos’ta düzenlenecek olan TÜÖBİK, tüm Türkiye’den araştıran, tartışan, başka bir iktisadın mümkün olduğunu düşünen öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşecek.

    Makale özetlerinin son gönderim günü olan 20 Ocak yaklaşırken bizler Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri olarak iktisadın ne olduğunu, üniversitede gördüğümüz iktisat derslerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını, başka bir iktisadın mümkün olup olmadığını, kongreden beklentilerimizi, neden kongreye gitmemiz gerektiğini tartıştık.

    TÜÖBİK DENEYİMİ

    Belki de tartışmaların en çarpıcı noktası, arkadaşlarımızın neredeyse tamamının üniversitedeki eğitimin yetersiz, ezberci, bilimden uzak olmasından dem vurmalarıydı. Üniversite’de anlatılan iktisadın bu olmadığı, bambaşka bir iktisadın mümkün olabileceği tartışmaların temel yapı taşını oluşturdu. Üniversite ortamında kendisini geliştirmek için olanak bulamadıklarını belirten arkadaşlarımız, “Bir yandan akademik kadronun yetersizliği, bir yandan ülkenin bilime olan bakış açısı üniversiteden olan bütün beklentilerimizi söndürdü.” diyerek neredeyse tüm öğrencilerin düşüncelerini dile getiriyorlar. TÜÖBİK’in, öğrencilerin tüm bu sorunlarına bir derman olacağını, orada yürütülen sohbetlerin ve tartışmaların bilimden uzak değil bilimin içerisinden geldiğini belirten arkadaşımız, “Ben daha önceki senelerde TÜÖBİK’e katıldım ve şunu gördüm, TÜÖBİK bizim için kurak bir arazideki su kadar değerli. Tüm süreçleri tamamen öğrencilerin düzenlemesi, derlemesi bu kongrenin önemini bir kat arttırıyor. Üniversite hayatımız boyunca bize öğretilen iktisat sınırlarının dışına çıkıp bambaşka bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyor. Orada gerçek iktisadın bu olmadığını net olarak görüyoruz” diyerek daha önce hiç TÜÖBİK’e gelmeyen arkadaşlarımıza görüşlerini aktarıyor.

    TÜÖBİK AKADEMİNİN NERESİNDE DURUYOR?

    Dünya ve Ülke gündemindeki neredeyse bütün gelişmelerin aslında iktisatla ayrılmaz bağlı olduğunu belirten arkadaşlar, “Eğer dünyayı ve Türkiye’yi bilimsel, akılcı ve eleştirel bir yolla yorumlamak istiyorsak iktisat bizim için dört elle sarılması ve incelenmesi gereken bir bilim.” Diyerek iktisadın önemine vurgu yapıyorlar. TÜÖBİK’in iktisadı “sınırlı kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarını düzenleme bilimi” olarak görmediğini, tam tersine iktisadın toplum bilimleriyle olan ilişkisi neticesinde toplumu var eden bir bilim olarak gördüğünü aktaran arkadaşımız, “TÜÖBİK, aynı zamanda iktisat temelli bir güncel siyasal gelişmeler kongresi. Çünkü şu an ülkemizde ve dünyada ne oluyorsa bunun temeli iktisadî nedenler. Ortadoğu’da yaşanan savaşın ve zulmün; dünyanın her yerinde yaşanan baskının, sömürünün ve talanın en büyük sebebi iktisat. Bu yüzden bizim iktisadı önemle incelememiz gerekiyor çünkü hayatımızdaki birçok şeyin sebebi bu adaletsiz dağıtım.” diyerek çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor.

    Bütün bu tartışmaların akabinde TÜÖBİK, biz Kocaeli Üniversitesi öğrencileri dâhil olmak üzere tüm Türkiye öğrencilerinin temel problemleri olan niteliksiz ve bilimsellikten uzak eğitim, akademik kadroların yetersizliği gibi problemlere önemli bir alternatif olarak tüm Türkiye öğrencilerinin yanı başında duruyor. TÜÖBİK, dünyayı ve Türkiye’yi iktisadın ışığında daha bilimsel yorumlamak için tüm üniversite öğrencilerine kapısını 18. Kez aralıyor.

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