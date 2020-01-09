09 Ocak 2020 14:26

WWF: Avustralya'daki yangınlarda 1,25 milyar hayvan yaşamını yitirdi

Avustralya'da yangınlardan dolayı hayatını kaybeden insan sayısı 26'ya yükselirken, 1,25 milyar hayvan öldü. Victoria eyaletinde geçen hafta ilan edilen 7 günlük "felaket durumunu" 48 saat uzatıldı.

Yanan orman fotoğrafı ve yangından kurtarılan koala

Yanan orman fotoğrafı: Pixabay & Yangından kurtarılan koala fotoğrafı: Elmurod Usubalıev/AA | Kolaj: Evrensel

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    Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Sidney Üniversitesinin birlikte yaptığı bir çalışmaya göre, Avustralya'da aylardır süren yangınlar sırasında hayatını kaybeden hayvan sayısı 1,25 milyara yükseldi. Zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle yeni tahliye çağrıları yapıldı. Victoria eyaletinde geçen hafta ilan edilen 7 günlük "felaket durumunu" 48 saat uzatıldı.

    Avustralya’daki yangınlar 2019 yılının eylül ayından beri sürüyor. Yükse sıcak hava ve aylardır süren kuraklık nedeniyle çıkan yangınlar geçtiğimiz hafta yağan yağmurla etkisi biraz azalsa da devam ediyor. Uzmanlar şubat ayında hava sıcaklığının daha da artacağını, yangınlar söndürülmezse daha vahim sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyor. Aylardır süren yangınlar sonucu milyonlarca canlı da bu yangınlarda hayatını kaybetti. WWF ve Sidney Üniversitesinin birlikte yaptığı bir çalışmaya göre, bu yangınlar sırasında Avustralya’da hayatını kaybeden canlı sayısı 1,25 milyar. Geçtiğimiz günlerde yangının bilançosuyla ilgili verilen bilgilerde yangında ölen hayvan sayısının 500 milyon olduğu açıklanmıştı. Yapılan yeni çalışmada sayının yüksek olmasının nedeni pek çok türün dahil edilmesi.

    Eski sayıları veren Sidney Üniversitesinden akademisyen Chris Dickman’ın çalışması ülkenin sadece güneyine odaklanıyordu ve memeliler, kuşlar ile sürüngenleri kapsıyordu.

    WWF Avustralya’nın, yaptığı son açıklamada yaklaşık 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti. WWF ülkenin bütünüyle ilgili bir hesaplama ve bu hesaba kurbağa türlerini, omurgasız canlıları ve yarasaları da dahil etti. Böyle olunca sayı 1,25 milyara çıktı.

    Uluslararası Okyanus Fonu Direktörü Rebecca, hayvanların büyük bir kısmının alevler tarafından yutulduğunu, birçoğunun da yeterli besin bulamadıkları için öldüğünü belirtti. WWF Avustralya Direktörü Dermot O’Gorman ise kaybolan ormanların yeniden ortaya çıkması için on yıllar geçmesi gerektiğini ve birçok canlı türünün yok oluşun eşiğinde olacağını söyledi.

      "FELAKET DURUMU" 48 SAAT UZATILDI

      AA'nın BBC'nin haberine dayandırarak verdiği bilgiye göre, ülke genelinde eylül ayından bu yana yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Yetkililer, artması beklenen hava sıcaklıkları öncesinde ülkenin güneydoğu bölgesinde ikamet edenlere tahliye çağrısında bulundu. Yangınlarda 1 milyon hektarı aşkın alanın kül olduğu Victoria eyaletinde, yangın tehdidi altındaki bölgelerde halktan, bulundukları yerleri hızlı bir şekilde terk etmeleri istendi.

      Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, tehlikenin boyutunu tahmin etmenin zor olduğunu ifade ederek, eyalette kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle geçen hafta ilan edilen 7 günlük "felaket durumunu" 48 saat uzattı.

      Victoria Acil Durum Yönetimi Komiseri Andrew Crisp, "Dışarı çıkabiliyorsanız, dışarı çıkmalısınız çünkü yarın tehlikeli ve hareketli bir gün olacak" dedi.

      Yetkililer tarafından Avustralya Alpleri bölgesinde de halka tahliye uyarısı yapıldı.

      HAVA SICAKLIĞININ 41 DERECEYE KADAR ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

      Ülkenin güneydoğu kesimlerinde rüzgar hızının artması, hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkması ve yağışsız şimşek fırtınaları yaşanması beklendiği, bu durumun bilhassa Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde yangınları alevlendirmesinden ve artırmasından endişe edildiği kaydedildi.

      Yangınların, evleri ve insan hayatını tehlikeye atmaya devam ettiği Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya eyaletlerinde de uyarılar yapıldı. Yeni Güney Galler'de yetkililer, halka yarın kötüleşmesi beklenen hava koşullarına karşı önlem almaları çağrısında bulundu. Eyalet yönetimi, yangınlar nedeniyle hasar gören yerleşim yerlerinin ve altyapının yeniden inşası ile yangınlardan etkilenen halka destek için 1 milyar Avustralya doları (yaklaşık 700 milyon dolar) ödenek ayrıldığını duyurdu.

      Diğer yandan, Batı Avustralya eyaletinde Perth kenti kırsalındaki bazı bölgelerde de yangınlar nedeniyle acil durum uyarısı yapıldı ve halka "tehlikede oldukları" bildirildi.

      YANGINLARIN BİLANÇOSU

      • Yaklaşık 2 bin ev yandı.
      • Hayatını kaybeden canlı sayısı 1,25 milyar.
      • Victoria eyaletinde 67 bin kişi tahliye edildi.
      • 10 milyon hektar ormanlık alan yok oldu.
      • Duman Yeni Zelanda’ya kadar ulaştı.
      • Çok sayıda kasaba elektrik ve internet bağlantısı yok.
      • Avustralya Sigorta Kurumunun tahminine göre zarar, 700 milyon Avustralya doları.

      Yangından kaçan kanguru

      Fotoğraf: AA

      Avustralya'da yanan ormanlık alana müdahale edilirken

      Fotoğraf: AA

      (DIŞ HABERLER)

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