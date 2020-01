Avustralya’daki yangınlarda ölümler artıyor; başbakan tatilden yeni döndü

Zekeriya AYMAN

Melbourne

Normalde Ocak ayı ortasından Şubat ortasına kadar süren, ama bu yıl Eylül ayında, daha yaz gelmeden çok erken başlayan Avustralya orman yangını sezonu, Hollanda’dan daha büyük bir alanı (11.3 milyon hektar) şimdiden yok etti. 23 kişi öldü, sadece NSW eyaletinde ormanlık alanlardaki 1300 ev yandı. Yangın bölgelerine yüzlerce kilometre uzaktaki kentler duman altında, insanlar nefes alamıyor. Yaşlı bir kadın Canberra Havalanında nefes alamadığı için öldü. Dumanlar Yeni Zelanda’ya ulaştı. Sydneylilerin, dumandan günde 34 sigara içmiş kadar olumsuz etkilendiği hesaplandı.

Başta, yavaş hareket etmesiyle meşhur koalalar olmak üzere yarım milyar hayvanın alevlerde can verdiği bildiriliyor. NSW Eyalet Hükümeti, çiftlik hayvanı leşlerini gömmeye yardımcı olması için ordudan yardım istedi.

Over 8,000 koalas are feared dead in Australia after fires hit a major habitat, wiping out 30% of a koala colony. Experts say the fires have probably killed millions of animals like kangaroos, wombats and wallabies. pic.twitter.com/83vBUbHoCB

Yangın bölgelerinden gelen görüntüler, felaketin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

İnsanlar arabalarıyla nehre dalarak alevlerin geçmesini bekliyor. Binlerce kişi geceyi plajda geçiriyor. Plajdaki kalabalığın arasında çevre çiftliklerden getirilen atlar, inekler de var.

Yerleşim birimlerinde elektrik, telefon kapsamı yok. Pek çok yerde giriş-çıkışın sağlandığı tek yol kapalı, insanların kaçacak yeri yok.

Alevlerin yüksekliği daha önce görülmemiş cinsten. Öyle yoğun ki, çevresinde kendi hava şartlarını oluşturuyor.

NSW’de ölen itfaiyecilerden biri, alevlerin yarattığı vakumdan içinde bulunduğu itfaiye kamyonu havaya yükselip ardından yere çakılmasıyla can verdi.

Victoria Eyaleti’nde cennet güzelliğindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi’nda bulunan Mallacota’da sahile sıkışan 4 bin kişi, askeri çıkarma gemileri ile kurtarıldı. Ordunun, NSW Eyaleti güney sahillerindekileri kurtarılması için harekete geçmesi de bekleniyor. Üç bin yedek asker, mecburi hizmet için çağrıldı.

Avustralya orman yangınlarına yabancı değil. Ama alevler, küresel ısınmanın etkisiyle hiç bir dönemde bu kadar güçlü olmadı ve hızlı yayılmadı. Yangınlar artık uzun sürüyor. Daha önce ateş yüzü görmemiş alanlar yanıyor.

Önceki yıllarda kuzey yarım küre ve güney yarım kürede yangın sezonları farklı zamanlarda olurdu. Büyük yangınlarda ABD, Kanada gibi ülkelerde yangın sezonu kapandığı için yüzlerce gönüllü itfaiyeci ve yangın söndürme uçağı Avustralya’ya gelirdi. Ya da tersi olur, Avustralyalı itfaiyeciler ABD’ye giderdi.

Bu yıl ilk kez iki yarım kürenin yangın sezonu örtüştü. Kuzey yarım kürede yangın sezonu uzadı, güneyde de erken başladı. Bu yılki Avustralya yangınlarında kuzeyden yardım geç geldi.

2007 yılında yalnız Avustralyalı bilim insanları değil, Intergovernmental Panel on Climate Change raporunda da ‘sıcak dalgaları ve yangınların daha çoğalacağı, sıklaşacağı, daha büyük ve yoğun yangınlar haline geleceği’ uyarısı yapıyordu.

Avustralya, bu uyarılara kömür ve doğal gaz üretimini artırarak yanıt verdi. Şu anda Avustralya, Rusya ve Suudi Arabistan’ın ardından üçüncü büyük fosil yakıt ihracatçısı. Queensland’da açılması söz konusu olan Adani kömür madeniyle atmosfere ilave 4,6 milyar ton emisyon salınmasın da yolu açılmış olacak. Avustralya Başbakanı ve Liberal Parti Lideri Scott Morrison kömür üretiminin baş destekçilerinden.

Erken başlayan yangın sezonu başbakanın planlarını etkilemedi ve Hawai’ye tatile gitti. Ülkenin alev alev yandığı bir ortamda doğan tepkiler üzerine tatilini yarıda kesip geri geldi. Her gün yangın bölgelerinde gezip kurbanlarla konuşup kameralara poz veriyor.

Gittiği yerlerde yangın krizini hafife alması nedeniyle insanların hakarete varan sözlü saldırılarıyla karşılaşıyor.

AUSTRALIA IS ON FIRE. Praying for all the people and animals there. So much respect and prayers to the brave firefighters. This is terrifying and heartbreaking. If you are able to donate, anything helps. https://t.co/hX8or76TI8 pic.twitter.com/r6vTGe9cxl