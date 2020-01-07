Ekoloji Birliği: Avustralya'da yanan her canlının acısını içimizde duyuyoruz

Avustralya'da eylül ayından beri süren, yüksek sıcaklık ve kuraklık yüzünden çıkan yangınlar geçen hafta etkisini daha da yoğunlaştırdı. Alevlerin yüksekliğinin kimi zaman 70 metreyi aştığı yangınlar sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kasaba boşaltıldı, milyonlarca hayvan öldü. Pazartesi günü itibarıyla yangından etkilenen yerlere yağmur yağması ile sıcaklık düşmeye başladı. Ülkenin doğu kıyısındaki Sydney'den Melbourne'a kadar çok sayıda şehre güçlü yağmurların etkili olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililer perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların tekrar yükselmesini beklediklerini; bu yüzden de bugünün hasar tespitinin yapılması ve gerekli alanların boşaltılması için kullanılacağını söyledi. Avustralya Acil Durumlar Bakanı Lisa Neville, Victoria eyaletinde 67 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yangınlarda şimdiye kadar 8 milyon hektar alan yok olurken, yaklaşık 2 bin ev yandı, en az 800 ev tahliye edildi. Zararın 700 milyon Avustralya dolarını (485 milyon Amerikan doları) aştığı tahmin ediliyor. Yangın sadece Avustralya’yı etkilemiyor, yangından en çok etkilenen Victoria ve New South Wales eyaletlerinden yayılan dumanlar Yeni Zelanda'ya kadar vararak hava kalitesinin etkilenmesine neden oldu.

"DÜNYA HALKLARINI BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Bütün dünyanın gözü, yüreği Avustralya’nın üzerinde. Ünlü oyunculardan siyasetçilere çok sayıda kişinin düzenlenen kampanyalara destek çıkmasına sebep olan yangınlarla ilgili Ekoloji Birliği de bir açıklama yaptı. “Dünyamız, ‘evimiz’ yok olurken bu duruma seyirci kalamayız” denilen açıklama şöyle: “Dünya alev içinde! İklim krizinin yol açtığı küresel ısınma nedeniyle ormanlarımız yanıyor, ekosistemimiz hızla yok oluşa sürükleniyor. Bizler iklimi krize sürükleyen kapitalist sistemin ortadan kaldırılmasının yaşamın sürdürülebilirliği için aciliyet taşıdığını düşünüyoruz. Avustralya'da yanan her canlının acısını içimizde duyuyoruz. Çok üzgünüz ama çaresiz değiliz! Kapitalizmi ortadan kaldırıp sömürünün olmadığı ekolojik bir yaşam kurabilmek için tüm dünya halklarını birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Avustralya'daki orman yangınlarının bizim de yüreklerimizi yakmakta olduğunun tarafınızdan bilinmesini diliyor ve tüm içtenliğimizle acılarınızı paylaşıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Avustralya’daki yangınlarda ölümler artıyor; başbakan tatilden yeni döndü

Avustralya Büyükelçisi, ülkesi yanarken Erciyes'te kayak keyfi yaptı