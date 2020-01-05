Avustralya Büyükelçisi, ülkesi yanarken Erciyes'te kayak keyfi yaptı

Avustralya, aylardır süren orman yangınlarına çare ararken, ülkenin Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Erciyes'te kayak keyfi yapıp kar manzaraları paylaştı.

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre yılbaşı nedeniyle 3 gün önce Kayseri'ye gelen Marc Innes-Brown, kentte ziyaretlerde bulunup yöresel kahvaltı yaptı. Ardından Erciyes Dağı'na çıkan Marc Innes-Brown, Erciyes Kış Turizm Merkezi'nde 3 gün kayak yaptı. Ziyaretin ardından Twitter hesabından kar manzaraları eşliğinde "Kayseri'deki güzel Erciyes Dağı. Ne kadar da harika bir manzara" paylaşımını yaptı.

5 MİLYON HEKTAR ALAN YANDI, 23 KİŞİ VE MİLYONLARCA HAYVAN ÖLDÜ

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar, hâlâ söndürülemedi.

Yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti. Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlarda, 1500'den fazla ev kül oldu.

Sydney Üniversitesi’ndeki çevre bilimcilerin hesaplarına göre, yangında böcekler, yarasalar, kurbağalar hariç 480 milyon kadar yabani hayvan alevler, duman ya da yüksek ısıdan can verdi.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, ülkedeki koala nüfusunun yüzde 30’unun (yaklaşık 8 bin 500) yangında can verdiğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadelede destek için yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurmuştu.

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan yaklaşık bin kişi, 3 Aralık'ta donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Yetkililer, cuma günü, eyalet genelinde yangınlar nedeniyle 28 kişiden haber alınamadığını bildirmişti.

Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de de yetkililer, perşembe günü, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemişti.

Eyaletin bazı kesimlerinde binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı. (DIŞ HABERLER)

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