Metal işçileri MESS'e karşı eylemlerini sürdürüyor

MESS’in 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmalarına karşı metal işçileri eylemlerini sürdürüyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Gebze başta olmak üzere Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda işçiler, 08.00-16.00 vardiyası çıkışında MESS’in dayatmalarını alkışlarla, ıslıklarla protesto etti. İşçiler boş ceplerinin astarını çıkardı.

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler ise fabrikalarda yürüyüşler ve açıklamalar yaptı. İşçilerin eylemlerinde sık sık, "Birleşen işçiler yenilmezler”, "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

MESS ise sendikalara yeni bir görüşme teklifinde bulundu. Sendikalar cuma günü MESS temsilcileriyle görüşecek. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Metal sendikalarının ortak MESS açıklaması işçilerin beklentisini karşılamadı

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Metal işçileri, MESS dayatmalarına karşı eylemlerini sürdürüyor