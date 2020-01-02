02 Ocak 2020 17:26
Metal işçileri, MESS dayatmalarına karşı eylemlerini sürdürüyor
Birleşik Metal-İş üyesi 10 bin metal işçisi, MESS’in 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma ve düşük zam dayatmasına karşı eylemlerini sürdürüyor.
Fotoğraf: Birleşik Metal-İş
MESS grup sözleşmesinde anlaşma sağlanamayıp ara bulucuya gitmesi sonrası işyerlerinde eylem yapmaya başlayan metal işçileri eylemlerini sürdürüyor.
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 10 bin metal işçisi, MESS’in 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma ve düşük zam dayatmasına karşı, yeni yıla da fabrikalarda eylemlere başladı.
İşçiler MESS’in dayatmalarına karşı tüm vardiyalarda alkışlarla ve sloganlarla hep birlikte yemek paydosuna çıktı, birlikte işbaşı yaptı.
January 2, 2020
(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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