Metal işçileri, MESS dayatmalarına karşı eylemlerini sürdürüyor

MESS grup sözleşmesinde anlaşma sağlanamayıp ara bulucuya gitmesi sonrası işyerlerinde eylem yapmaya başlayan metal işçileri eylemlerini sürdürüyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 10 bin metal işçisi, MESS’in 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma ve düşük zam dayatmasına karşı, yeni yıla da fabrikalarda eylemlere başladı.

İşçiler MESS’in dayatmalarına karşı tüm vardiyalarda alkışlarla ve sloganlarla hep birlikte yemek paydosuna çıktı, birlikte işbaşı yaptı.

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Birleşik Metal-İş eylem erteleme kararı aldı, metal işçileri "Eyleme devam" dedi

Türk-Metal, MESS toplu sözleşme sürecine dair eylem takvimini açıkladı

Metal işçileri: Karar alınırsa şalteri indiririz

Reklam