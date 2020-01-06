Gebze Kroman Çelik işçisinden MESS'e uyarı: Şalter inecek, bu iş bitecek!
Gebze Kroman Çelik fabrikasında Birleşik Metal-İş'te örgütlü işçiler, "MESS dayatmalarına hayır" yazılı pankartla fabrika içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi, MESS'i bir kez daha uyardı.
Fotoğraf: Evrensel
Gebze'de kurulu olan ve DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü olduğu Kroman Çelik'te işçiler, patron örgütü MESS'in dayatmalarına karşı uyarı eylemleri yapıyor.
Bugün öğle arasında "MESS dayatmalarına hayır" yazılı pankartla fabrika içerisinde yürüyüş gerçekleştiren ve taleplerini içeren sloganlarla yemekhaneye giren işçiler "Şalter inecek bu iş bitecek" dedi.
MESS dayatmalarına karşı geniş birlikler kurulması gerektiğini ifade eden Kroman Çelik işçileri, "MESS alenen tehdit ediyor. İşçiler olarak gereken cevabı örgütlü olarak vereceğiz. İstediğimiz şeyler bizim en doğal haklarımız. Metal işçileri lütuf, sadaka değil hakkını istiyor. Bu hakkı alana kadar da mücadele edeceğiz. Gerekirse şalter inecek! Grevse grev, direnişse direniş" dedi. (Gebze/EVRENSEL)
METAL İŞÇİLERİ HER YERDE EYLEMDE
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Gebze başta olmak üzere Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda da işçiler vardiyalarda 10’ar dakika üretimi durdurdu. Metal işçileri yaptıkları açıklamalarda, MESS’ten olumlu bir adım atılmaması durumunda eylemlerini artırarak devam edeceklerini söyledi.
Birleşik Metal-İş üyesi işçiler de fabrikalarda yürüyüşler ve açıklamalar yaptı. “Adım adım greve gidiyoruz” başlıklı bildirileri okuyan işçiler sık sık “Şalter inecek bu iş bitecek” sloganını attı.
Metal işçilerinin işyerlerinde eylemleri sürerken, Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sürece ilişkin yarın ortak bir açıklama yapacak.
#AdımAdımGreve Gidiyoruz!— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 6, 2020
Çorlu SİO Otomotiv İşçileri
Alkışlarla, ıslıklarla ve sloganlar#MESS dayatmalarına karşı yürüyor...#Asla Teslim olmayacağız pic.twitter.com/iRcjr2Lg0v
#İnsancaYaşayacakBirÜcretİstiyoruz #metal işçileri #MESS Dayatmalarına ayakta…#Bilecik DEMİSAŞ işçileri#Kurtuluş Yok Tekbaşına Ya Hiçbirimiz#Budahabaşlangıçmücadeleyedevam pic.twitter.com/5kemh1HXQr— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 6, 2020
“Adım Adım #Greve Gidiyoruz” işyerlerinde bildiriler okunuyor…— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 6, 2020
Yücel Boru (Osmaniye) işçileri…#Sadaka Değil Toplu Sözleşme#MESS #MESS şaşırma sabrımızı taşırma!#Şalter Burada Elimizde... pic.twitter.com/XILRJ2RBc0
Adım Adım #Greve Gidiyoruz! #Eskişehir’de kar kış demeden #DORUK işçileri #MESS Dayatmalarına karşı yürüyor… #MESS #MESS şaşırma sabrımızı taşırma!#PatronlarınKölesiOlmayacağız pic.twitter.com/yNjVVB0iWL— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 6, 2020
(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
Metal işçileri, MESS dayatmalarına karşı eylemlerini sürdürüyor
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