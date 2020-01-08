08 Ocak 2020 09:53

Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?

Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tehdit edilen kadın, "Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?" dedi.
Zeynep A. yaşadığı şiddeti anlatırken

Fotoğraf: DHA

Manisa'da Zeynep A. adlı kadın, 16 Aralık'ta boşanma davası açtığı eşi A.M.A. tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Genç kadın, "Her an ölüm korkusuyla yaşıyorum. Yolda yürürken, arkama bakarak gidiyorum. Öldürülmeden birileri harekete geçsin istiyorum. Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?" dedi.

DHA'dan Cemil Seval'ın haberine göre, Zeynep A., eşi A.M.A.'nın kendisine şiddete maruz bırakıp "ölüm tehditlerinde" bulunmasıyla 16 Aralık 2019'da Manisa 2'nci Aile Mahkemesinde boşanma davası açtı. Evlenmelerinden bir ay sonra eşinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını ileri süren Zeynep A., polise de şikayetçi oldu. Bu olaydan sonra A.M.A. evden ayrıldı.

EVLİLİĞİ BOYUNCA ŞİDDETE MARUZ BIRAKILMIŞ

Genç kadın 8,5 aylık evliliği sürecinde yaşadıklarını şöyle anlatı: "Boşanma davası açtığım eşim, evliliğimiz süresince beni bayıltana kadar dövdü. Evdeki tüfekle, 'Nerede olursan ol, bulur kafana sıkarım' diyerek, beni tehdit ediyor. Son olarak evde bulunan elektrikli çay makinesini yüzüme fırlattı. Bununla ilgili olarak da kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

DARP RAPORU ALMASIN DİYE TEHDİT ETMİŞ

Zeynep A. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bizi tanıştıran kişiler, başlangıçta bana her şeyi çok güzel gösterdi. Tanışmamızın ilk ayında hemen evlenmek istedi. Biraz daha birbirimizi tanıyalım desem de 'Ailem umreye gidecek. O nedenle hemen evlenelim' dedi. Her şeyi o kadar olumlu gösteriyorlardı ki ailem ve ben inandık. Böylelikle evlenmeyi kabul ettim. Ama evlenmemizden sonra ailesi umreye gitmedi. İç yüzünü hiç göremedim. Evlendiğim gün itibarıyla bu adamın hiç dışarıdan gözüktüğü gibi biri olmadığını anladım. Psikolojik rahatsızlıkları olduğunu, aşırı sinirli bir insan olduğunu fark ettim. Başta her ne kadar idare etmeye çalışsam da sonrasında daha evliliğimizin ilk ayında bana şiddet uygulamaya başladı. Bir gün beni bayıltana kadar dövdü. Darp raporu almak için evden çıktığımda bana, 'Eğer darp raporu alırsan, beni meslekten uzaklaştırırlar. Seni öldürürüm. Dünyamı da ahiretimi de yakarım' dedi. Korktuğum için darp raporu alamadım. Bunu anlattığımda kimse bana inanmıyordu. Ben de bunu üzerine artık kavgalarımızı ses kaydına almaya başladım. Çünkü gördüğüm şiddeti ve zulmü bir şekilde ispatlamalıydım. Yoksa öldürülecektim fakat kimse bir şey bilmeyecekti" dedi.

"HER AN ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞIYORUM"

Yetkililerden yardım isteyen Zeynep A., şöyle devam eti:

"Bu adam beni sürekli ölümle tehdit ediyor. Beni maddi manevi zarara uğrattı ve uğratmaya da devam ediyor. Böyle bir insan nasıl görev yapabiliyor? Artık birilerinin harekete geçmesini istiyorum. Evdeki ruhsatlı bir tüfeği ile defalarca kez beni tehdit etti. Her an ölüm korkusuyla yaşıyorum. Yolda yürürken, arkama bakarak gidiyorum. Öldürülmeden birileri harekete geçsin istiyorum. Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar? Evin kira kontratı da kendisinin üzerine; ev sahibine gidip, beni evden çıkarmasını söyleyip, kışkırtmış. Ev sahibi de şu an bana 'Evden hemen çık' diyor. Üstelik bekar evimdeki eşyaları birlikte sattık yenilerini buradan gelen parayla, kalanını da taksitle aldık. Evliğimiz boyunca tüm maaşımı ve nikahta takılan takıları da kendisine verdim. Takıları da bozdurup, bu borçlarımızı da desteğimle ödedik. Tüm eşyaları kendisinin aldığını söyleyip, beni bir kez daha mağdur etti. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok çaresizim"

A.M.A. ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Boşanma davasının Manisa 2'nci Aile Mahkemesinde görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak. (HABER MERKEZİ)

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