08 Ocak 2020 08:58

İran'dan BMGK'ye mektup: Savaş peşinde değiliz, karşı uyarıda bulunuyoruz

İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta "Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

Fotoğraflar: Pixabay

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    İran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, "savaş peşinde olmadıklarını" bildirdi.

    İran devlet medyasının haberine göre, Tahran yönetimi Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından BMGK'ye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

    Mektupta, "Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

    NE OLMUŞTU?

    ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmanmıştı.

    31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, çok sayıda ABD askeri yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylem düzenlenmişti.

    Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önündeki Şii eylemcilerin çekilmesini sağlamıştı.

    Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

    İran destekli Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlemişti.

    Trump ise İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait 52 hedefi belirlediklerini açıklamıştı.

    Son olarak İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Devlet Televizyonu, saldırıda 80 ABD'linin öldürüldüğünü ileri sürmüştü. (DIŞ HABERLER)

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