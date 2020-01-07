Kasım Süleymani defnedildi, cenaze töreninde 56 kişi yaşamını yitirdi

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda 56 kişi yaşamını yitirdi, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi, İran'ın, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine düzenlediği saldırıların ardından toprağa verildi.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 35 olarak açıklanan ölü sayısını, 32 olarak düzeltmişti. Daha sonra yapılan açıklamada ise ölü sayısı 40 olarak ifade edilmiş, tekrar yapılan açıklamada da ölü sayısı 50 olarak açıklanmıştı.

Son olarak İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle 56 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılardan 67'sinin tedavisinin devam ettiğini ve 8 yaralının özel müşahede altında tutulduğunu aktaran Kulivend, hayatını kaybeden 56 kişiden 35'inin erkek, 21'inin kadın olduğunu kaydetti.

Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi ertelenmişti. Ertelenen defin işlemi saat Süleymani'nin memleketi Kirman'da 18.40 itibariyle yeniden başladı. Süleymani’nin cenazesi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırıların ardından toprağa verildi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. (DIŞ HABERLER)

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