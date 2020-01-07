Şırnak'ta öğrencileri istismar eden öğretmen açığa alındı

Müjdat CAN

Şırnak’ın Cizre ilçesinde U.E. adlı öğretmenin 4 öğrenciyi istismar ettiği ortaya çıktı. Serbest bırakılan U.E'nin açığa alındığı öğrenildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan İstiklal Ortaokulunda yaşanan istismar olayı geçtiğimiz hafta öğrencilerin okuldaki bazı öğretmenlere anlatması üzerine ortaya çıktı.İstismarın duyulması üzerine okul idaresi U.E. hakkında işlem başlattı. Ardından, öğrencilerin pedagog eşliğinde beyanlarına başvuruldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından U.E. hakkında soruşturma başlatarak, ifadesi alındı. Savcılık, tarafından adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edilen U.E. serbest bırakıldı. Mahkeme, U.E. hakkında haftada bir gün imza ve ‘yurtdışı yasağı’ tedbiri koydu. Yine, soruşturma kapsamında, okuldaki güvenlik kameralarının mahkeme tarafından talep edildiği öğrenildi.

Öte yandan, U.E'nin olayın duyulmasının ardından okula gitmediği ve şüphe üzerine açığa alındığı aktarıldı. Cizre'de geçtiğimiz aylarda da Merkez Anadolu Lisesinin Müdür Yardımcısı B.E’nin öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış ve açığa alınan B.E.'ye sadece 1 yıl “kademe durdurma” cezası verilmişti. (Şırnak/MA)

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