Cinsel istismar ile suçlanan müdür yardımcısına 1 yıl "kademe durdurma" cezası

Cizre Merkez Anadolu Lisesi’nde okuyan birçok öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile açığa alınan Müdür Yardımcısı B.E.’ye 1 yıl “kademe durdurma” cezası verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Merkez Anadolu Lisesi’nin Müdür Yardımcısı B.E.’nün 30’u aşkın öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan B.E., görevlendirilen müfettişlerin mağdur öğrencilerin ifadelerine başvurup, hakkında hazırladıkları raporla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu, B.E. hakkındaki kararını verdi. Kurul, B.E.’ye sadece 1 yıl “kademe durdurma” cezası verdi.

Verilen bu kararla yeniden görevine dönen B.E’nin, Urfa’daki bir okulda görev yapacağı öğrenildi.

Öte yandan B.E. hakkında Cizre Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise halen devam ediyor. Ancak dosyaya getirilen “gizlilik” kararı nedeniyle avukatların soruşturmanın hangi aşamada olduğu konusunda bilgi alamadığı belirtildi. (Şırnak/MA)

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