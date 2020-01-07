07 Ocak 2020 16:46

Demokrat adaylardan Trump’a İran’la savaş tepkisi

Trump’ın 2020 seçimlerinde rakibi olması beklenen Demokrat Partili aday adayları, Kasım Süleymani suikastıyla ilgili tepki gösterdi, Trump’ı “ülkeyi savaşa götürmekle” suçladı.

Kasım Süleymani

Fotoğraf: AA

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    İranlı General Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik tepki verenler arasında 2020 seçimleri için şimdiden yarıştığı Demokrat Partili aday adayları da var.

    Başkanlık süresinin dolmasına bir yıl kalan, geçtiğimiz ay Temsilciler Meclisi tarafından azledilen ve bu konudaki Senato kararını bekleyen ABD Başkanı Trump’ın Demokrat rakipleri, Kasım Süleymani suikastıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Birçok aday Trump’ı İran'la bir çatışmayı kışkırtmakla suçladı. Bazı adaylar da Trump’ı, “Kongre’ye danışmaksızın bir hava saldırısı düzenleyerek yetki sınırını aşmak”la itham etti.

    Middle East Eye haber sitesinin haberine göre, Demokrat adayların İran’la olası bir savaş ve Süleymani suikastı konusundaki eleştirileri söyle:

    SANDERS: TRUMP BİZİ SAVAŞA GÖTÜRÜYOR

    Vermont Senatörü Bernie Sanders, Cuma günü Iowa’daki destekçilerine şunları söyledi: “Trump sonsuz savaşı sonlandıracağı sözünü verdi. Trajik bir şekilde, onun eylemleri bizi başka bir savaşa götürüyor. Potansiyel olarak öncekinden de kötü olabilir. Birleşik Devletler’in rolü, uluslararası toplumla birlikte, çatışmayı, bir savaş tehdidini teşvik etmek değil, sonlandırmak için çalışmak olmalıdır. Trump, tıpkı geçmişte olduğu gibi, kongreye herhangi bir danışmada bulunmak ve açıklama yapmaksızın düşünmeden karar veriyor. İnanıyorum ki, sonsuz savaşlarımızı sonlandırmada en önemli adım, Kongre’nin savaş meseleleri üzerindeki anayasal yetkilerini yeniden hakim kılmak olmalıdır.”

    BIDEN: TRUMP’IN KENDİ YARATTIĞI BİR KRİZ

    Trump’ın azil sürecinin başrolündeki Joe Biden da şu değerlendirmeyi yaptı: “General Süleymani, bölgedeki sayısız canın katledilmesinin ardındaki mimardı. ABD birliklerinin ölümleri onun elinden ve hiçbir Amerikalı onun ölmesinden yas duymuyor. İşlediği suçlar nedeniyle adalet önüne getirilmeliydi. Ama Batı’da haklı olarak ne kadar kötülenirse kötülensin, o İran hükümetinin üst düzey bir figürüydü. Yönetimin yaptıkları seçimin ikinci ve üçüncü derecedeki sonuçlarını enine boyuna düşünmesini rica ediyorum. Amerikalıların yaşamları ve küresel güvenlik risk altında.”

    WARREN: UMURSAMAZ BİR BAŞKAN YÜZÜNDEN BURADAYIZ

    Bir başka Demorat Parti Başkan Aday Adayı Elizabeth Warren, attığı tweetlerle duruma ilişkin şu yorumlarda bulundu: “Ortadoğu’daki başka bir savaşın eşiğindeyiz -kaybedilen yaşamlar ve boşa harcanmış kaynaklar açısından yıkıcı olacak bir savaş. Burada bir kaza eseri bulunmuyoruz. Yıllardır umursamaz bir başkan, onun müttefikleri ve yönetiminin bizi buraya sürükledikleri için buradayız. Donald Trump, işe yarayan bir İran Nükleer Anlaşmasını yırttı. Trump, tekrar tekrar tansiyonu yükseltiyor. Şimdi de üst düzey bir dış askeri memuruna suikast düzenledi. Ofisteki ilk gününden beri İran’la bir savaşa doğru yürüyor -ama Amerikan halkı bunu desteklemiyor.”

    BUTTIGIEG: AKLIM ORTADOĞU’YA HAREKET EDEN BİRLİKLERİMİZDE

    Pete Buttigieg MSNBC’ye pazartesi günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Süleymani’nin ellerinde Amerikan kanı olduğu şüphe götürmez. Fakat, Ortadoğu’daki yaklaşık 20 yılımızda öğrendiğimiz bir şey varsa, o da şudur ki; kötü bir adamı ortadan kaldırmak ille de iyi bir fikir olmayabilir. Sonuçları hakkında gerçekten düşündüklerine dair bir kanıt yok. Aklım Orta Doğu’ya hareket eden birliklerimizde. O uçaklardan birinin içinde olmanın nasıl bir şey olduğunu bildikten sonra, emir komuta zincirinizdeki herkesin ileride ne olacağını enine boyuna düşündüklerine güvenmek zorundasınız. Ve bunun olduğuna dair çok fazla belirti göremiyoruz.” (DIŞ HABERLER)

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