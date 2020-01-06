Çavuşoğlu: Rusya ile anlaşamadığımız konular var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalar yaptı. Rusya ile anlaşamadıkları konular olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Libya’da bulunan paralı askerlere atıf yaptı. Çavuşoğlu “Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz. Bizim amacımız başından beri ateşkesi bir an önce tesis etmek” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil, ikili görüşmelerinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu Libya’da Rusya’nın paralı askerlerini kastederek "Biz Libya'da paralı askerlerin gelmesine karşıyız. Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz. Oysa bizim amacımız başından beri ateşkesi bir an önce tesis etmek ve siyasi sürecin tekrar canlanmasına katkıda bulunmak, süreci hızlandırmak" dedi.

2019 yılında Rusya ile ilişkilerin daha da ileri gittiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Gerek Suriye içinde gerekse Kırım gibi konularda ve Karadeniz'de anlaşamadığımız noktalar var. Şimdi Libya'da da iki önemli aktör haline geldik. Libya ile ilgili bir ateşkesin sağlanmasında ikili düzeyde de Rusya ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anlaşamadığımız noktada diyaloğun devam etmesi önemli."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı CNNTürk yayınında "Orada bir harekat merkezi, bu harekat merkezinde de bizim bir korgeneralimiz bulunacak. Oradaki bu süreci onlar yönetecekler. Şu anda zaten peyderpey gidiyorlar" demişti. (HABER MERKEZİ)

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