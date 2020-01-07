Kar nedeniyle 7 Ocak'ta okulların tatil edildiği yerler

ÇANKIRI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, il genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Şabanözü, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Belirtilen ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

ISPARTA'DA 8 İLÇEDE OKULLAR KAR NEDENİYLE TATİL EDİLDİ

Isparta ve çevresinde etkili olan ve devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu, Eğirdir, Senirkent, Uluborlu ve Gelendost ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yalvaç ilçesinde ise merkez hariç ilçeye bağlı belde ve köylerle taşımalı eğitime de ara verildiği açıklandı.

KARABÜK’TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edilirken, Eskipazar ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar tatil edildi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı yarın ilk ve orta okullan ile Ovacık Spor Lisesi haricindeki liseler bir gün süreyle tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Eskipazar ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim veren okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.

GEREDE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Gerede Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın okulları tatil etti. Gerede'de ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.

GÜLNAR'DA OKULLAR TATİL

Bu arada Gülnar ilçesinde 07 Ocak 2020 Salı günü taşımalı eğitimin yapıldığı okullar da eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da salı günü idari izinli sayılacak.

ÇAMLIYAYLA'DA KAR TATİLİ

Mersin'e bağlı Çamlıyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakam Resul Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla eğitime salı gün ara verildiği belirtildi.

ERDEMLİ'DE 4 MAHALLEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından da yapılan açıklamada ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan ve yoğun kar yağışından etkilenen Güzeloluk, Karayakup, Sorgun ve Sarıkaya mahallelerinde taşımalı eğitim ile Erdemli Sağlık Lisesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimin Salı günü tatil edildiği belirtildi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA KAR TATİLİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. (HABER MERKEZİ)

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