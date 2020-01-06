4 ülkede Suriyeli mülteciler

Aralık 2019'da açlık sınırı 2 bin 178 lira, yoksulluk sınırı da 7 bin 532 lira oldu

BİSAM'ın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2019 Dönem Raporu'na göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için aylık minimum 2 bin 178 lira harcaması gerekiyor.