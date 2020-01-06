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4 ülkede Suriyeli mülteciler

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Fotoğraf: DHA
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“4 Ülkede Suriyeli Mülteciler” başlıklı yazı dizimizde merkezine çalışma koşullarını koyarak, Suriyeli mültecilerin yaşamını ele aldık.

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Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler, daha çok çevredeki ülkelere yerleşiyor. Bugün Suriyeli mülteciler, en yoğun Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak’ta yaşıyor. Mültecilerin göç ettiği ülkeler değişse bile yaşam koşullarının değiştiği söylenemez. Çünkü mültecileri “ağırlayan” bu 4 ülkede de mülteciler patronların ucuz iş gücü ihtiyacını karşılıyor, kadın istihdamı yerlerde sürünüyor, kadınlar ve çocuklar istismara uğruyor, ayrımcılık diz boyunu çoktan aşmış durumda. “4 Ülkede Suriyeli Mülteciler” başlıklı yazı dizimizde merkezine çalışma koşullarını koyarak, Suriyeli mültecilerin yaşamını ele aldık.

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