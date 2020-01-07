07 Ocak 2020 04:05

Türkiye: ‘Binlerce işsiz var’dan ‘binlerce Suriyeli var’a

DİSK Uluslararası İlişkiler Müdürü Kıvanç Eliaçık, Lübnan, Türkiye, Ürdün ve Irak'a göç etmek zorunda kalan Suriyeli mültecilerin yaşamlarını yazdı: İkinci gün: Türkiye.

Fotoğraf: Ercüment Akdeniz | Evrensel

    • Paylaş

    Kıvanç ELİAÇIK
    DİSK Uluslararası İlişkiler Müdürü

    Savaştan önce Suriye’de 22 milyon kişi yaşıyordu. Nüfusun yarısı evini, 5.6 milyon kişi ise ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Savaş sürdüğü için ülkeden kaçışlar devam ediyor... 2011 öncesinde Türkiye’deki mülteci sayısı sadece 100 bindi. O günlerde mülteci politikası inkardan ibaret olan Türkiye’nin bugünkü nüfusunun yüzde 4.5’i Suriyelilerden oluşuyor.

    Suriyelilerin yaklaşık 500 bini Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçti ve 3.5 milyondan fazla Suriyeli Türkiye’de kaldı. Onların yanı sıra Afganistan, Irak, İran ve Pakistan gibi ülkelerden kaçan 300 bin göçmen ile birlikte yaşıyoruz.

    Birlikte yaşıyor, birlikte çalışıyoruz. Çalışma çağında 1.6 milyon Suriyeli var. İnşaat, tekstil ve tarım başta olmak üzere bütün iş kollarında, Kilis, Antep, Antakya, Urfa ve İstanbul başta olmak üzere bütün kentlerde on binlerce Suriyeli mülteci çalışma izni olmaksızın güvencesiz koşullarda çalışıyor.

    Suriyeliler herkesten çok çalışıyor, herkesten az kazanıyor. Ücretleri geç ödeniyor, bazen hiç ödenmiyor. Ne sigortaları ne de iş güvenceleri var. Çocuk ve kadın işçiler ekmeklerinin peşindeyken tacize ve ayrımcılığa uğruyorlar.

    KÜRESEL AYRIMCILIK

    Dünya genelinde göçmen işçiler, yerli işçilerin yapmak istemediği işleri yaparak emek piyasasına dahil oluyorlar. Ama Türkiye’de Suriyeli işçiler “pis işleri” daha düşük ücretlerle yapmayı kabul ederek iş gücüne katıldılar. Beterin beteri onlardan soruluyor.

    Dünya Bankasının “Suriyeli Mültecilerin Türk İşgücü Piyasasına Etkileri” araştırmasına göre Suriyeli işçiler “kayıt dışı” çalışanların ve “kadın işçilerin” yerlerini alıyor. Bu durum işsizliğin artmasına ve ücretlerin düşmesine neden oluyor. Mültecilerin yoğunlukta olduğu kentlerde işsizlik ortalamanın üstündeyken ücretler asgari ücretin bile altında. Tabii bu olguyu günlük hayata yanlış tercüme etmemek gerekiyor: İşimizi çalan mülteciler değil, patronlar.

    Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Küresel İstihdam Eğilimleri Raporu, Türkiye’deki durumun küresel boyutunu ortaya koyuyor. Rapora göre dünya genelinde Suriyeli sığınmacıların yüzde 56’sı kısa süreli ve düzensiz işlerde çalışıyor.

    3 KURUŞA 13 SAAT

    Patronlar yıllardır yüksek sesle söylüyordu: “Senin yerine çalışacak binlerce işsiz var!” Şimdi nakarat değişti: “Daha az ücretle çalışacak binlerce Suriyeli var!”

    Yol, yemek, bayram ikramiyesi gibi sosyal haklar ve yıllık zamlar Suriyelilere verilmiyor. Çoğu işyerinde mesai saati diye bir mevhum yokken iş arkadaşlarına ödenen fazla mesai ücretleri onlara ödenmiyor. Suriyeliler günde ortalama 12.4 saat çalışıyor.

    Tarım iş kolunda barınma ve alışveriş gibi ihtiyaçların karşılanması için aracılara yüzde 25’e varan komisyonlar ödeniyor. Tarlalarda ve inşaatlarda yeni bir taşeron sistemi ortaya çıkmış; Türkiyeli işçi kendi işini Suriyeliye yaptırıp maaşın bir kısmını devrediyor. Çalışma izni olan Suriyeli sayısı sadece 20 bin, onların da çoğu kendi işini kuranlar veya beyaz yakalılar. Ama dernek veya internet sitesi görünümündeki işçi simsarları (özel istihdam büroları) ucuz Suriyeli iş gücü bulmakla övünüyor.

    “Tekstil iş kolunda yerli işçi yok” diye duyarsanız abartı sanmayın. Sadece merdiven altı dikimevlerinde değil perakende satışta bile Arapça konuşanları göreceksiniz. Çağrı merkezleri, turizm şirketleri hatta hastaneler Suriyeli müşteri temsilcisine ihtiyaç duyuyor.

    Suriyelilerin çalışma hayatında yaşadıkları en büyük sorunlarından biri şüphesiz dil. Ülkesindeyken ekmeğini diliyle fikriyle kazanan şairler, yazarlar ve gazeteciler Türkiye’de tuvalet temizliyor, derdini anlatamadığı için dışlanıyor. Eğitimli ve meslek sahibi Suriyeliler mesleklerini icra edemiyor. Eczacılar ve avukatlar, garsonluk veya inşaat işçiliği yapıyor. Astronot Muhammed Ahmed Faris Türkiye’nin uzay üssü kurmasını bekliyor.

    SENDİKALARIN DA GÜNDEMİNDE DEĞİL

    Suriyelilerin çalıştığı işyerlerinde sağlık ve güvenlik önlemleri alınmıyor, denetimler yapılmıyor. İSİG Meclisi raporlarına göre 2019'da 49, son 7 yılda en az 485 mülteci iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yaralanma ve sakatlanmaları tespit etmek neredeyse imkansız.

    Suriyelilere yönelik sosyal hizmetlerin önemli bir bölümü STK’lar ve uluslararası fonlar aracılığıyla yürütülüyor. İşçi hakları gibi konular görmezden geliniyor. Sayacıların ve inşaat işçilerinin eylemlerini saymazsak Suriyeli işçilerin çalışma koşullarının sendikaların da gündemine girdiğini söyleyemeyiz. Oysa işçi sınıfının farklı diller konuşan ve en çok ezilen kesiminin sendikal harekete katabileceği çok şey var. 1 milyona yakın işçi için eşit işe eşit ücret talebi yükseltilmeli.

    ÇOCUKLAR EĞİTİMDEN YOKSUN

    Türkiye dünyada en fazla çocuk mülteci barındıran ülke. 1.3 milyon Suriyeli çocuk hastalıklar, yoksulluk ve cinsel istismarla iç içe büyüyor. Nitelikli eğitimden yoksun bırakıldıkları için gelecekte de vasıfsız işçi olacaklar. Tamirciler ve seyyar satıcılar dışında çocuklar tekstil, inşaat veya mevsimlik tarım başta olmak üzere bütün sektörlerde aileleriyle birlikte çalışıyor.

    Kadınlar da çocuklar gibi taciz, istismar ve yoksullukla karşı karşıya. Meslek sahibi kadınlar işini yapamazken kadınlar arasındaki işsizlik rakamları ortalamanın üstünde.

    EKMEK VE BARIŞ

    Suriyeli ailelerden 1 milyon çocuk Türkiye’de doğdu, burada büyüyor. Şimdiden Türkiye işçi sınıfının bir parçası oldular. Türkiye’deki Suriyeli işçilerin sorunlarını çözmenin temel koşulu Suriye’de barışın sağlanması… Ama o günden önce çözülmesi gereken acil sorunlar var. O günden sonra da çok sayıda Suriyeli Türkiye’de kalacak ve çalışacak.

    İş gücünün bu yeni kesimine acilen uluslararası standartlara uygun hukuki bir statü verilmeli. Kayıt dışı çalıştırılmaları ve haklarının gasbedilmesi engellenmeli. Mesleki durumları ve eğitime olan ihtiyaçları tespit edilmeli. Kadın ve çocuk işçilere yönelik ayrımcılıklar, tacizler durdurulmalı. Sendikaların kapıları göçmenlere açılmalı. Doğduğumuz yer farklı olsa da doymaya çalıştığımız yerde eşitliği sağlamak için birlikte mücadele etmeliyiz.

    Yarın: Ürdün: İşçiler çeliğe su veriyor

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Uzun yol şoförü: Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini istiyoruz
    SONRAKİ HABER

    Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO'nun bazı seferleri iptal (7 Ocak)
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Neymiş şu Libya'daki milli çıkarlar?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Süleymani suikastı ve Ortadoğu'daki müesses nizam!

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Açlıkla imtihan

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Basında 78’liler

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Afrika’nın kesik damarları

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    2020'de Venezuela

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve 2020

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Tokyo 2020'ye doğru: Neoliberal olimpiyat ruhu

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak -5 (Cehenneme döndürülen cennetler)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Silikozis hastası Saliha İnce: Hastaneden çıktığım gün çıkışımı vermişler
    Silikozis hastası Saliha İnce: Hastaneden çıktığım gün çıkışımı vermişler

    Aydın Çine'de maden işletmesinde çalışan Saliha İnce silikozis hastası olduğu için işten çıkarıldı.

    Metal işçisinin mektubu: Safları sıklaştıralım, greve hazırlanalım
    Metal işçisinin mektubu: Safları sıklaştıralım, greve hazırlanalım

    "Biz işçilerin gücü nereden geliyor hepimiz biliyoruz ki dönen çarklar durursa, ekmek de büyür, yeni haklar da elde edebiliriz."

    Türkiye: ‘Binlerce işsiz var’dan ‘binlerce Suriyeli var’a
    Türkiye: ‘Binlerce işsiz var’dan ‘binlerce Suriyeli var’a

    DİSK Uluslararası İlişkiler Müdürü Kıvanç Eliaçık, Lübnan, Türkiye, Ürdün ve Irak'a göç etmek zorunda kalan Suriyeli mültecilerin yaşamlarını yazdı: İkinci gün: Türkiye.

    GÜNCELLENDİ
    Kar nedeniyle 7 Ocak'ta okulların tatil edildiği yerler
    Kar nedeniyle 7 Ocak'ta okulların tatil edildiği yerler

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bir çok il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği yerler...

    ABD Savunma Bakanı Esper mektubu yalanladı: Irak'tan çekilmiyoruz
    ABD Savunma Bakanı Esper mektubu yalanladı: Irak'tan çekilmiyoruz

    ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanladı: Irak'tan çekilmiyoruz.

    Ruhani'den Trump'a yanıt: İran ulusu asla tehdit edilmez
    Ruhani'den Trump'a yanıt: İran ulusu asla tehdit edilmez

    Trump'ın İran'da 52 hedefi vurabileceklerine ilişkin tehdidi üzerine İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a "İran ulusu asla tehdit edilmez" yanıtı geldi.

    Ford işçileri: Holdinglerin sırtı yere gelmesin diye olan biz işçilere oluyor
    Ford işçileri: Holdinglerin sırtı yere gelmesin diye olan biz işçilere oluyor

    Ford'da çalışan işçiler, Evrensel'e yazdıkları mektupla Temsa işçisine destek mesajı gönderdi, "Orada yaşananlar hepimize ders olmalı" dedi.

    NATO Genel Sekreteri: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi
    NATO Genel Sekreteri: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin Brüksel'deki toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "İran, gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınmalı" dedi.

    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı
    Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

    Öğretmenlerinin aylarca maaş alamayıp iş bırakma eylemleri sonrası nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na devredilen Doğa Koleji önünde yine eylem vardı.

    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı
    Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı

    KESK İzmir'de 11 Ocak'ta "Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz" şiarıyla düzenleyeceği bölgesel miting için mahallelerde çalışmalara başladı.

    Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki
    Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

    Buca Cezaevi’nin bacalarından çıkan yoğun dumanın havayı kirletmesine halk tepki gösterdi.

    İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor
    İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

    Kamyon ve TIR şoförlerinin akaryakıt zamları, trafik cezaları ve düşük ücrete karşı geçtiğimiz hafta pek çok şehirde başlattıkları eylem devam ediyor.

    İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor
    İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

    Aydın'da Kipaş karton fabrikası inşaatında çalışırken iş kazasında yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden İşçi Yusuf Kanas'ın çalışma arkadaşı yazdı.