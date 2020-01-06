Kayyumlar, bölge belediyelerinde meclis üyelerinin görevini keyfi şekilde engelliyor

Diyarbakır Sur Belediyesi Meclis Üyeleri, Meclisin ocak ayı toplantısına katılmak için belediye binasına gitti fakat kendilerine "görev ve yetkilerinin olmadığı" yazan bir yazı tebliğ edildi.

Toplantıya katılmak için Sur Belediyesi’ne giden meclis üyelerine, kanunda karşılığı olmamasına rağmen Belediye Kanunu’nun 31 ile 674 sayılı KHK’nin 38’inci maddesi gerekçe gösterilerek görev ve yetkililerinin olmadığına dair yazı iletildi.

Sur Belediyesi eş başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’in 21 Aralık 2019’da gözaltına alınmasının ardından Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur Belediyesine kayyum olarak atandı. Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre bugün de Sur Belediyesinin HDP’li meclis üyeleri ocak ayı toplantısına katılmak üzere belediye binasına gitti. Bina girişindeki kontrollerin ardından meclis üyeleri meclis toplantısının yapılacağı salona geçti ancak salonda bekleyen meclis üyelerine 21 Aralık 2019 tarihli bir yazı tebliğ edildi.

Kayyum Belediye Başkanı Abfullah Çiftçi'nin imzasının bulunduğu yazıda “01.09.2016 tarih ve 29818 Sayılı Resmi Gazetede 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki 38. Maddede belirtildiği üzere, Belediye Meclisinin, Encümenin ve Komisyonların Görev ve yetkileri 5393 Sayılı Kanunun 31. Maddesinde belirtilen Encümen Üyeleri tarafından yürütülür denildiğinden, 21.12.2019 tarihi itibariyle, Belediye Meclisi, Encümen ve Komisyonların görev ve yetkileri mezkur kanunun ilgili maddesi kapsamında Encümen Üyeleri tarafından yürütülecektir” ifadeleri yer aldı.

UYGULAMANIN KANUNDA KARŞILIĞI YOK

Şu ana kadar İçişleri Bakanlığı tarafından belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırıldığına dair bir karar alınmazken meclis üyelerinin görev ve yetkilerinin alınması, söz konusu KHK ve belediye kanununda da karşılığı olmayan hukuksuz bir uygulama.

BELEDİYE KANUNUNUN 31’İNCİ MADDESİ

Sur Belediyesi meclis üyelerinin yetkilerinin alınmasına dayanak olarak gösterilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 31’inci maddesi şu ifadeleri içeriyor:

Madde 31- Belediye meclisinin;

a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi,

b) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması,

c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi,

d) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması hâllerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülür.

KHK’NİN 38’İNCİ MADDESİ

Kayyumun yazdığı yazıda dayanak gösterdiği 674 Sayılı KHK’nin 38’inci maddesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

“Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46’ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.”

POLİSTEN SEÇİLMİŞ MECLİS ÜYELERİNE: BELEDİYEYE GELMENİZ SUÇ

Şırnak'ın kayyum atanan Cizre ve İdil belediyelerinde de HDP'li meclis üyeleri belediye binasına alınmadı. Belediye binası kapısında duran polis "Belediyeye gelmeniz suç" diyerek meclis üyelerini geri çevirdi.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre Cizre Belediyesi binasının girişinde bekleyen polisler, toplantıya dair herhangi bir tebligat yapılmadığı için meclis üyelerini belediyeye almayacaklarını belirtti. Bunun üzerine meclis üyeleri, toplantılara çağrılmamalarının gerekçesini istedi. Bir süre sonra Belediyenin Yazı İşleri Müdürü Suat Özer, bugün bir toplantının olmadığını söyledi. Belediye meclis üyeleri daha önce de benzer bir durumun yaşandığını ve kayyumun encümenlerle hukuksuz şekilde meclis toplantıları yaptığını hatırlattı.

Görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine, belediye meclis üyeleri avukatları aracılığıyla, "29.10.2019 tarihinden itibaren alınan kararları kabul etmiyoruz. Bundan sonraki toplantılara da katılmak istiyoruz" yazılı bir tutanak tutup belediyeye teslim etti.

İDİL'DE BENZER ENGELLEME

İdil'deki HDP'li meclis üyeleri de benzer bir şekilde belediye kapısında polisler tarafından durduruldu. Polisler, toplantıya dair bir tebligatın yapılmadığını ve belediyede herhangi bir toplantının bulunmadığını kaydetti.

Burada da bir süre bekleyen meclis üyeleri ve polisler arasında görüşme gerçekleşti. Görüşmeler sonuç vermezken polisler, meclis üyelerine "Davetiye gelmediyse sizin buraya gelmeniz suçtur" deme cürretini gösterdi. Meclis üyeleri de bunun karşılığında belediyeye alınmamalarının ve görevlerinin engellenmesinin suç olduğunu hatırlattı.

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