04 Ocak 2020 10:16

Cizre kayyumu hukuksuz belediye meclis toplantısı ile şirketlere atamalar yaptı

Cizre Belediyesi kayyumu Davut Sinanoğlu, usulsüz belediye meclis toplantısı düzenledi; encümenler ve kaymakamlık görevlilerini belediye şirketlerine atadı.

Fotoğraf: MA

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    HDP yönetimindeki Şırnak'ın Cizre Belediyesine 29 Ekim 2019 tarihinde kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nun belediye encümenleri ile yaptığı meclis toplantılarının hukuksuz olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, 5 Kasım 2019 tarihinde “Cizre Belediyesi Personel A.Ş. Yönetim Kurulunun Belirlenmesi” konusu adı altında belediyede meclis toplantısı gerçekleştirildi.

    KAYYUM ŞİRKETİN BAŞINA GEÇTİ

    Kayyum Sinanoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, belediye encümenleri olan Yazı İşleri, Mali Hizmetler ile İmar ve Şehircilik müdürlüklerinin vekilleri katıldı. Kayyum Sinanoğlu, Belediye Yazı İşleri Müdürü Suat Özer ve İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Ebem'in yönetim kurulu üyeliğine seçildiği toplantıda, İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Selahattin Özkan ve Cizre İlçe Mal Müdürü Mehmet Nurullah Ece de “Denetim Komisyon Kurulu” üyeliğine seçildi.

    TOPLANTI 31'İNCİ MADDE'YE DAYANDIRILDI

    Toplantıda meclis görevinin, kayyum ve belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütmesi ise, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci Maddesi'nde yer alan “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31'inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür” hükmüne dayandırıldı.

    31'İNCİ MADDE TOPLANTIYA ENGEL

    Ancak toplantıya dayanak yapılan hükümde yer alan maddelerle, kayyumun belediye encümenleri ile meclis toplantısı alamayacağı ortaya çıktı.

    Söz konusu 31'inci Madde'de, meclis görevinin belediye encümenleri tarafından yürütülmesi için, “A) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, B) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, C) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi, D) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması” hükümleri yer alıyor.

    Fakat şimdiye kadar Belediye Eş Başkanı Mehmet Zırığ'ın görevden uzaklaştırılması dışında, ne Danıştay tarafından meclis feshi gerçekleşti ne de meclis üyelerinden herhangi biri görevden uzaklaştırıldı. (Şırnak/MA)

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