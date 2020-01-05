ÇHD'den rapor: Sincan Kapalı Kadın Cezaevinde yasalar uygulanmıyor

Burcu YILDIRIM

Ankara

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonu, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalan siyasi kadın mahkumlar ile konuşarak yaşadıkları sorunları raporlaştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan rapıorda “Cezaevinde yasaya uygun davranmak yerine, birtakım kişi ve kurumların inisiyatifiyle kararların alındığı, hak ihlallerinin, keyfiyetin ve işkencenin devam ettiği, adli suçlar nedeniyle tutuklu bulunan kadınlarla iletişime geçme araçlarının araştırılıp sağlanması gerektiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

KURALLAR KEYFİYETE GÖRE BELİRLENİYOR

Komisyonun teker teker görüştüğü kadınlar ise yaşadıklarını şu şekilde aktarıyor:

“Keyfi bir şekilde sohbete çıkarmama, görüş saatlerini kısıtlama, avukat görüş yasağı getirme gibi yaptırımlar uygulanıyor. Hapishaneden her çıkışta parmak okutma uygulamasının dayatılıyor. Oda değişikliklerinde keyfi uygulamalar yapılıyor bazı kişiler ise tek başına kalmaya zorlanıyor. Hastane ziyareti sırasında kelepçeler çıkarılmıyor. Ağırlaştırılmış müebbet alanlara büyük bir tecrit uygulanıyor.”

PASLI SUDAN 3 KİŞİLİK FOTOĞRAF YASAĞINA KADAR...

Mahkumların sağlık hakkından da yeterince faydalanamadığı belirtilen komisyon raporunda, mahkumlardan birinin dişlerinin kırılmış olmasına rağmen dolgu yaptırılmadığına dikkat çekiliyor.

Mektupların da gidiş gelişlerinde engellemeler yapıldığı belirtilen raporda, “3’ten fazla kişinin birlikte yer aldığı fotoğrafların cezaevinden çıkartılma ve cezaevine girme yasağı. Gazete ve dergilerin verilmediği, kalın kapaklı kitapların zorla toplatıldığı. Çamaşır makinesi kullanımı yasağı, cezaevinde kullanılan suların paslı olması ve hijyen sorunları... Cezaevlerinde üretilen deterjanların kullanımının zorlanması ve bu ürünlerin ciltte, akciğerlerde ve gözlerde tahriş oluşturması” sorunlarına yer veriliyor.

Ayrıca raporda adli suçlardan tutuklu bulunan kadınların durumlarının siyasi mahkumlardan daha kötü olduğu belirtiliyor.

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