Sincan F Tipi Cezaevinden tahliye olan mahkum hak ihlallerini anlattÄ±

Cezaevlerinden hak ihlalleri durmak bilmiyor. Tutuklular, birÃ§ok haklarÄ±nÄ±n engellendiÄŸini sÃ¶ylerken, hasta tutuklularÄ±n durumu ise endiÅŸe veriyor.

Cezaevlerinden her gün yeni bir hak ihlali haberleri gelmeye devam ederken, Sincan F Tipi KapalÄ± Cezaevi’nden tahliye olan bir kiÅŸi, gardiyanlarÄ±n yemekleri mazgaldan fÄ±rlatarak tutuklulara verdiÄŸini iddia ederek, “Uzun yÄ±llar farklÄ± cezaevlerinde kaldÄ±m. Sincan’da yaÅŸananlarÄ± baÅŸka cezaevinde görmedim” dedi. GardiyanlarÄ±n tutuklulara yönelik keyfi ve kötü muamelelerine dikkat çeken tahliye edilen tutuklu, yazdÄ±klarÄ± dilekçe ve mektuplarÄ±n keyfi bir ÅŸekilde adreslerine gönderilmediÄŸini belirterek ÅŸöyle devam etti: “Cezaevi kantinine ihtiyaçlarÄ±n listesini hazÄ±rlÄ±yoruz ancak kantinden listeye yazdÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n yarÄ±sÄ± getiriliyor. Yine gönderilen günlük gazeteler yÄ±pratÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde veriliyor. Sadece Evrensel gazetesini veriyorlar” Konuya iliÅŸkin Mezopotamya AjansÄ±’nÄ±n görüÅŸtüÄŸü cezaevi yetkilisi “Ceza infaz kurumlarÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu bir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve bakanlÄ±k birimi vardÄ±r. Ceza infaz kurumlarÄ± direkt kurumlar ve bireyler ile muhataplÄ±k durumu söz konusu deÄŸil” dedi.

‘DARP SIRASINDA BURNU KIRILDI’

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli KapalÄ± Cezaevi’nde kalan tutuklular da aileleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaÅŸadÄ±klarÄ± hak ihlallerini iletti. Tutuklular, 21 Temmuz tarihinde bir koÄŸuÅŸa yapÄ±lan müdahalede Medet Oruç ve Karwan Mirzayi isimli tutuklarÄ±n feci ÅŸekilde darp edildiklerini iddia etti. Darp edilen Medet Oruç’un burnunun kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu duruma iliÅŸkin darp raporu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen tutuklular, denetimli serbestlik ve ilçe cezaevine gitme hakkÄ± elde eden tutuklularÄ±n haklarÄ±nÄ±n da yerine getirilmediÄŸini söyledi. Kantinde satÄ±lan eÅŸyalarÄ±n ateÅŸ pahasÄ± olduÄŸunu belirten tutuklular, hücre ve disiplin cezalarÄ±nÄ±n bilinçli bir ÅŸekilde görüÅŸ zamanlarÄ±na denk getirildiÄŸini dile getirdi. MektuplarÄ±n bir ay boyunca verilmediÄŸini, iç postada gönderilen mektuplarÄ±n ise 3 ay boyunca bekletildiÄŸini söyleyen tutuklular, Kürtçe yazÄ±lan mektuplarÄ±n ise “tercüman yok” denilerek gönderilmediÄŸini aktardÄ±.

‘HASTA TUTUKLULARIN DOSYALARI DAMGALANIYOR’

Cezaevlerinde hasta tutuklularÄ±n durumlarÄ± ise endiÅŸe vermeye devam ediyor. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) verilerine göre, cezaevlerinde 402’si aÄŸÄ±r bin 154 hasta tutuklu bulunurken son 17 yÄ±lda 3 bin 500'e yakÄ±n hasta tutuklu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Cezaevlerinin saÄŸlÄ±ÄŸa elveriÅŸsiz koÅŸullarÄ±, tecrit, hücre tipi ring aracÄ±yla hastaneye götürülme ve kelepçeli tedavi dayatmasÄ± nedeniyle, tutuklularÄ±n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra hasta tutuklarÄ±n dosyalarÄ±na “Dikkat! kaçabilir-kaçÄ±rÄ±labilir” ve yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± örgüt isimlerinin yazÄ±larak hedef gösteriliyor. Ä°HD Ankara Åžubesi'nin "Ä°ç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Ocak- Eylül 2017 Hak Ä°hlali Raporu"nda, Sincan KapalÄ± KadÄ±n Cezaevi'nden hasta kadÄ±n tutuklularÄ±n gönderdiÄŸi mektuba yer verilerek, "Örgüt ismimi okuyan doktor kelepçelerimi çÄ±karmamÄ± reddetti" deniliyor. Raporlarda benzeri birçok baÅŸvuru ve ÅŸikayet yer alÄ±yor. Konuyla ilgili Mezopotamya AjansÄ±’na konuÅŸan Ankara Tabip OdasÄ± (ATO) Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu Üyesi Dr. Onur KarahancÄ±, hasta tutuklularÄ±n saÄŸlÄ±k dosyalarÄ±na söz konusu ibarelerin yazÄ±lmasÄ±nÄ±n ve hekimlerin buna göre tutum almasÄ±nÄ±n insan haklarÄ±, hasta haklarÄ± ve mevcut yasalara aykÄ±rÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. KarahancÄ±, "Biz bu uygulamaya ‘damgalanma’ diyoruz. Hasta ile hekim arasÄ±na girecek, güven iliÅŸkisini bozacak her türlü uygulama damgalama oluÅŸturur. HastanÄ±n adÄ±, soyadÄ± ve hastalÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiç bir bilgi hekime verilemez, hekim de bunu istememeli. HastalarÄ±n dosyalarÄ±na bahsedilen ibarelerin yazÄ±lmasÄ±na hekimin kendisinin tepki göstermesi gerekir" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 13:55

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