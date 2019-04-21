Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet

Burcu YILDIRIM

Ankara

Yakınları Şakran Kadın Kapalı Cezaevi ve Sincan Cezaevi’nde olan Halil İbrahim Şenel ve Ayşe Arapkirli, görüş zamanlarında hakarete maruz kaldıklarını söylediler. Şenel, kızı ve 3 arkadaşının kendilerine bakacak durumu olmamasına rağmen hücre birleştirme taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.

Yakınları Şakran Kadın Kapalı Cezaevi ve Sincan Cezaevi’nde olan Halil İbrahim Şenel ve Ayşe Arapkirli cezaevlerindeki olumsuz koşulları gazetemize anlattı. Kızı Şakran Kapalı Cezaevinde olan Halil İbrahim Şenel, koğuşta 3 kişi kaldıklarını, 3’ünün de sağlık sorunları olduğunu ve hücre birleştirme taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Şenel, çocuklarının sağlam girdiği cezaevlerinde şu an hasta olduklarını ve tedavilerinin engellendiğini söyleyerek, “'Biz hastayız, birbirimize bakacak durumumuz yok’ diyerek 20 kişilik hücrede diğer koğuşlardaki 6 kişiyle birleştirme talep ediyorlar. Baygınlık, baş dönmesi geçiriyorlar ve birbirine bakacak durumda değiller. Tuğçe’nin bulaşık yıkarken ayağı kaymış, kırılan bardak kolunu kesmiş, sinirlere denk gelmiş, alçıda kolu. 3’ü de rahatsız olduğu için günlük işlerini yapamaz durumdalar. Ama cezaevi güvenlik nedeni ile birleştirmiyor” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"4 KİŞİYE 40 KİŞİ SALDIRDI"

Cezaevlerinde tutukluların birçok hakkının engellendiğini, sohbete çıkarılmadığını, kitap, dergi haklarının engellendiğini belirten Halil İbrahim Şenel, “Önce dergi, sonra da kitap sorunu olmuş. '10 kitaptan fazla veremeyiz' demişler. Çocuklar da ‘Bizim hakkımız’ diyerek uygulamaya tepki göstermiş. 4 kişiye 40 kişi saldırmışlar” diye konuştu. Bu olay üzerine ikinci müdürle görüştükleri ifade eden Şenel, “Çocuklara neden saldırıyorsunuz dedik, ‘Bizim uygulamamız böyle, elleriyle demirlere sarılıyorlar, ellerini demirden bıraktırmak için mecbur müdahale ettik, çizikler o zaman meydana gelmiştir’ dedi bize” dedi.

"HAPİSHANEYİ BİZE DAR EDİYORLAR"

Yakını Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde olan Ayşe Arapkirli de benzer sorunları yaşadıklarını söyledi. Tutukluların ihtiyaçlarının karşılanmadığını, sohbet haklarının engellendiğini söyleyen Arapkirli, “Görüşümüzün 5-10 dakikası gardiyanlarla tartışmayla geçiyor. Parmaklarımı görebilecekleri bir çorap giydiğim halde kasıtlı olarak çorap çıkartılıyor” dedi. Aramalarda iç çamaşırlarının kaldırtıldığını ve itiraz ettiklerinde “Tamam aramanı yapmıyoruz, tutanak tutacağız ‘arama yaptırmıyor’ diye görüş yaptırtmayacağız” yanıtı aldıklarını söyleyen Arapkirli, “Başka bir görüşçü arkadaşın kulağının içine kadar bakmışlar” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz hafta cezaevi müdürüyle görüşmek istediğini ancak talebinin karşılanmadığını belirten Arapkirli, “Böyle onursuzluklar dayatılıyor. Bu sorunların duyurulmasını istiyoruz evlatlarımız için endişeliyiz. İçeride tutsakların, görüşlerde bizim sıkıntılarımız var. Ne yaparlarsa yapsınlar evlatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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