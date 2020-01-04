Nazmiye Koyuncu'nun katili tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'nun katili Ramazan Dirgen (26) tutuklandı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve görümcesi adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre Çubuk'ta berberlik yapan S. Koyuncu, yılbaşı akşamı Atatürk Mahallesi'ndeki evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış halde buldu. Haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Nazmiye Koyuncu'nun eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve görümcesini gözaltına aldı. 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı sürdüren ekipler, evde bulunan kanlı parmak izinden yola çıkarak cinayeti işleyenin Ramazan Dirgen olduğunu saptadı. Dirgen'in eve girip Nazmiye Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı belirlendi.

Gözaltına alınan Dirgen'in aracında ve evinde yapılan aramada cinayette kullandığı 2 bıçak, olay günü giydiği kan lekeli kıyafetler ve Nazmiye Koyuncu'ya ait cüzdan ile küpesi ele geçirildi.

Dirgen'in emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği de belirtildi. Evli ve eşi hamile olan Dirgen'in ifadesinde, Nazmiye Koyuncu ile ilişkisi olduğunu ileri sürerek, "Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım" iddiasında bulunduğu aktarıldı.

Dirgen, emniyetteki sorgusunun ardından Çubuk Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede polise verdiği ifadeyi tekrarlayan Dirgen, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)

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