TTB: Bakanlık hekimleri oyalıyor, sağlıkta şiddet artıyor

Burcu YILDIRIM

Ankara

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hasta yakını tarafından görevi başında öldürülen Dr. Ersin Aslan’ın ölümünün 7. yıl dönümünde, sağlıkta şiddete karşı sessiz kalmamak ve sağlıkta şiddet yasası çıkarılması için yarın tüm yurtta uyarı eylemleri yapacak.

Eylem öncesinde gazetemize konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıkta yaşanan şiddeti önlemek için hiçbir devlet yetkilisinin kendileriyle görüşmediği gibi aylar önce Meclise sundukları sağlıkta şiddet yasa tasarısına ilişkin de herhangi bir dönüş yapılmadığını açıkladı. En son İzmir’de bir hekimin darbedilerek burnunun kırılmasının ardından saldırganların savcılıktan serbest bırakıldığını anlatan Adıyaman “Buna dayanamayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanını istifaya davet edince bakanlıktan bizi aradılar ve görüşmek için davet ettiler. Sonrasında ise kendi davetlerini iki kez ertelediler, sonuç olarak hâlâ bekliyoruz. Sağlık Bakanı, sağlıkta yaşanan her şiddet olayı sonrası ‘Artık son raddeye geldik’ diye açıklamalar yapıyor ama iş bir şey yapmaya gelince ortada kimse olmuyor” diye konuştu.

GÜNDE 30’DAN FAZLA ŞİKAYET GELİYOR

Her gün en az 30’un üzerinde şiddet ihbarı geldiğini belirten Adıyaman, bunun sağlıkta yaşanan taciz ve şiddetin hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdiği söyledi. Ancak bildirilmeyen birçok taciz ve saldırının da olduğunu dile getiren Adıyaman, “Hekime saldırı işinde artık gemi azıya aldılar. İzmir’deki saldırıdan sonra Konya’da da bir hasta yakını hemşire arkadaşımıza kafa attı. İki gün önce Adana’da yine bir saldırı yaşandı. Daha önce de Meclise sunduğumuz sağlıkta şiddet yasa tasarısına herhangi bir geri dönüş veya bir adım atılmadı. Bir an önce sağlıkta şiddet yasa tasarısı çıksın istiyoruz. Hekimlerin işleri başında öldürülmeden, saldırıya uğramadan halk sağlığı için çalışabileceği ortamın ivedilikle sağlanması gerekiyor” dedi.

GÜN BOYU EYLEM VE ETKİNLİK OLACAK

TTB tarafından birçok ilde yarın yapılacak eylemler gün boyu sürecek. Saat 8.00’de öldürülen sağlık çalışanları ve hekimler için saygı duruşu yapılacak ardından saat 12.22-12.30 arasında belirlenen yerler ile Gaziantep, Samsun ve İstanbul’da öldürülen hekimlerin çalıştıkları hastanelerin önünde sağlık emekçileri, sağlık meslek örgütleri, oda ve derneklerle birlikte basın açıklamaları yapılacak. Akşam 18.00 ve 20.00 saatleri arasında ise hekimler bütün illerde fenerler ve beyaz önlükleriyle “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Arıyorum” nöbeti tutacak.

İZMİR'DE SAĞLIK EMEKÇİLERİ ŞİDDETE KARŞI EYLEME ÇAĞRI YAPTI

İzmir'de sağlık emekçileri, sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması için 17 Nisan'da yapacakları basın açıklamasına çağrı yaptı.

Sağlık emekçilerinin çökmüş sağlık sisteminin hedefi haline getirildiğine vurgu yapılan çağrıda, "Bu şiddet sona ersin diyoruz ama sona ermiyor. Her gün sağlık alanından şiddet haberleri alıyoruz, meslektaşlarımız hasta ve yakınları tarafından öldürülüyor. Bunca şiddet olayının yaşanmasına rağmen Sağlık Bakanlığı suskunluğunu bozmuyor" ifadeleri kullanıldı.

Artık şiddet haberi almaya tahammüllerinin kalmadığını belirten ve basın açıklamasına çağrı yapan sağlık emekçileri, "17 Nisan'da bu şiddete dur demek için tüm sağlık emekçilerini sesimize ses olmaya, bu şiddeti durdurmaya çağırıyoruz. Saat 12.30’da Konak Eski Sümerbank önünde basın açıklaması yapılacaktır" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın