Aile Hekimleri: Son uyarı yapılmıştır, eylemler kapıda

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) üyeleri Ankara Ulus'ta, Atatürk Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı. Aile Hekimleri, hekimlere yönelik şiddeti kınarken hak kayıplarını ve uğradıkları zararların da giderilmesini istedi. Açıklamada, taleplerin karşılanmaması durumunda eylemlerin kapıda olduğu uyarısı yapıldı.

Son 9 yılda aile hekimlerinin hak kayıplarının tahammül edilemez seviyeye geldiği vurgulanan açıklamada “Taleplerimiz dikkate alınmamış, sorunlarımıza kulak tıkanmıştır. Asgari ücret artışı, elektrik ve doğal gaz zamları, kira artış oranları ve yönetmelik değişiklikleri nedeniyle gelirlerimiz yüzde 40 oranında daha az artış göstermiştir. Artan iş yükü karşısında aile hekimleri kaliteli sağlık hizmeti sunamaz hale gelmiştir” denildi.

"HER SAAT BAŞI BİR SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE MARUZ KALMAKTADIR"

2017 'den sonra sağlıkta şiddet vakalarının yüzde 168 arttığı, son 6 yılda yaklaşık 70 bin sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı ve bu saldırıların yüzde 30'unun fiziksel şiddet olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, günde yüzlerce hastaya bakmaya zorlanan, her geçen gün daha çok darbedilen, görevi sırasında şiddete maruz kalan, vekaletsiz izin hakkı olmayan, ülkemizdeki her sağlık raporunun neredeyse tek talep noktası olan, uygunsuz isteklerin, telafisi imkansız zararlar doğuracağı defalarca kez anlatılmasına rağmen işe giriş, akli meleke; yivsiz tüfek, sporcu lisans, kreş kayıt, okul, yurt kayıt işlemleri, servis şoförlerinin sağlık raporlarının ısrarla aile sağlığı merkezlerinde düzenlenmesini isteyen bürokratların yazdığı senaryoyu oynamaya zorlanan hekimler. Bizler, yıllar önce Yunanistandan hekim getirmekle tehdit edilen hekimleriz. Unutmayız! Halkımızın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir düzenlemeye de izin vermeyiz. AHEF olarak açtığımız davalar sonunda pek çok yanlışın önüne geçtik. Bu davalarda kamu zararına yol açan yöneticiler de gözden geçirilmelidir.”

"SAĞLIK RAPORLARI YÖNERGESİ İPTAL EDİLMELİ"

Kötü hazırlanmış, hekimlerin fikirlerinin dikkate alınmadığı, ağza bir parmak bal çalmak için çıkartılan ama bunda da başarılı olunamayan sağlık raporları yönergesinin iptal edilmesi istenen açıklamada “Samimi bir çözüm için AHEF ile birlikte çalışılmalıdır" denildi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek çözüm önerilerinin dikkate alınmasını, şiddet uygulayanlar hakkında caydırıcı cezalar içeren yasal düzenleme taleplerinin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamda "Daha fazla meslek şehidi kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

"Günlük hasta sayısı sınırlandırılmalı, iş yükü azaltılmalıdır. Bu haliyle kronik hastalık takiplerinin yapılması, özellikle obezite, diyabet ve hipertansiyon ile etkin mücadele mümkün değildir" denilen açıklamanın devamında şunlar söylendi:

"4 yıldır nedenini aslında bildiğimiz gerekçelerle ısrarla yayınlanmayan ve Maliye Bakanlığı masasında olduğu iddia edilen Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği, 9 yıldır yaşanan gelir kayıplarını giderecek çözümlere sahip değilse gözden geçirilmeli, AHEF'in önerileri dikkate alınmalı ve son hali AHEF ile istişare edilerek en kısa zamanda yayınlanmalıdır.”

"HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNAMAYIN ARTIK"

Aile hekimliğinin il yerelinde 1. basamak hekimliğinin önemini anlayamamış yöneticilerin kararlarına bırakılmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada şöyle denildi:

“Denetimlerde hekimlere baskı uygulayan ve saygısız tavır sergileyen personel bilgilendirilmeli, keyfi ceza puanı uygulamaları yapan idareciler hakkında gerekli incelemeler yapılmalı, her ilin farklı uygulamalarına son verilmeli ve standardizasyon getirilmelidir. Şimdiye kadar samimiyet ve iyi niyetten uzak tavır gösteren bürokratların Aile Hekimliğinin ilerlemesinde bir faydası olmadığı gibi, alınan kararlarda iş yükü artışına neden olduğu ortadadır.”

"EYLEMLER KAPIDA"

Aile hekimlerinin taleplerinin karşılanmaması durumunda hukuk sınırları içinde, on binlerce hekimin meslek onuru için tek yürek olacağı ve haksızlığa boyun eğmeyeceği vurgulanan açıklamada, “Son uyarı yapılmıştır. Şiddet, adaletsizlik varsa biz yokuz!! Karar sizin! Takdir Yüce Türk Milletinindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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