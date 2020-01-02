02 Ocak 2020 04:45

İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde çalışan 39 taşeron işçi çıkarıldı

İstanbul Üniversitesinde öğrencilerin indirimli yemek yeme hakkının üç öğünden bir öğüne düşürülmesinin ardından yemekhanede çalışan 40 taşeron işçi işten çıkarıldı.

Fotoğraf: Evrensel

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    Selinay UZUNTEL
    Cenk Yılmaz BAYIR
    İstanbul

    Sabah kahvaltısının kaldırılması, üç öğün indirimli yemek hakkının tek öğüne indirilmesi gibi uygulamalarla gündeme gelen İstanbul Üniversitesinde, yemekhanede çalışan 49 aşeron işçi işten çıkarıldı.

    Evrensel'e konuşan işten çıkarılan işçilerden biri, “İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına (SKSDB) bağlı Çelik yemekhanesinde çalışmaya başladım. Bir ay sonra Çapa yemekhanesi depremden yıkılınca Çapa yemekhanesindeki elemanları Beyazıt kampüsündeki Çelik yemekhanesine aktardılar. Diş Hekimliği Fakültesi, depremde binalarının hasar görmesinden kaynaklı öğrencileri merkez kampüse taşıdılar. Bu durumda yemekhanede de eleman ihtiyacı doğdu. Biz burada çalışmaya başladık fakat bir süre sonra SKSDB amirlerden çalışmayan kişilerden oluşan bir liste yapılmasını istedi” dedi.

    "PARTİCİLİK, YANDAŞLIK, KAYIRMACILIK"

    Bu listenin amirler tarafından belirlendiğini, listede kendi adlarının geçmediğini fakat bunun SKSDB tarafından değiştirildiğini belirten işçiler: “Yemekhanede çalışan fakat gerçekte çalışmayan kişileri değil de bizi yani 33 kişiyi listeye ekleyip eski listedeki isimleri yukarıda bir müdahaleyle değiştirdiler. Bu toplantıda 2 Aralık’ta şirket, proje müdürleri ve şirket sorumlusu, kamu kurumundan kimse yoktu ve bizi toplantıdan sonra tek tek arayıp işten çıkaracaklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

    Başka bir işçi ise bu kararın arkasında “particiliğin, yandaşlığın ve kayırmacılığın” olduğunu belirterek, “Çapa yemekhanesinden Çelik yemekhanesine gelen işçilerin çoğu SKSDB yetkililerinin akrabaları olduğu için böyle oldu” dedi. Yemekhane işçisi, “Kendi ayağı üzerinde duran, kirada oturan insanlarız. Benim 10 yıllık geçmişim var. Gerekçe sormaya gittim SKS başkanına, konuşmadı bile. Üniversitenin hukuk bürosuna gittiğimde ‘Biz üniversitenin avukatıyız size hiçbir şekilde yardımcı olamayız’ dediler. Biz listede yoktuk sonradan eklendik. Emekli olabilecekleri işten çıkarmak yerine bizi çıkardılar, işçi kadınlar olarak mağduruz” diye konuştu.

    İşe iade davası açtıklarını belirten işçiler, “İstanbul üniversitesinin yemekhanesini işleten şirket son 1 yıldır burayı işlettikleri için tazminat olarak son senenin bir brüt maaşını ödeyeceğini ve diğer yıllar için ise geriye dönük ödeme yapmayacaklarını, eski şirketle görüşmemiz gerektiğini diretti. Biz işimizin başına dönmek ve kayırmacılığın bitmesini istiyoruz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” diye konuştu.

    Ayrıca bugün 8 taşeron işçinin daha işine son verildiği öğrenildi.

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