02 Ocak 2020 21:43

Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'ı Libya konusunda uyardı

Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesine dair açıklama yaptı. Açıklamada Trump'ın Erdoğan'ı dış müdahalenin Libya'daki durumu karmaşık hale getireceği konusunda uyardığı aktarıldı.

Fotoğraf: Kayhan Özer/AA

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Erdoğan'ın, Irak’ta ABD güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiğini ve ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden memnuniyet duyduğunu söylediği aktarıldı.

    Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Trump'ın Erdoğan'ı dış müdahalenin Libya'daki durumu karmaşık hale getireceği konusunda uyardığı belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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