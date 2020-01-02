Fransa grevi, 1968'den bu yana ülkede yaşanan en uzun süreli grev oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "emeklilik reformu" adını verdiği yasa değişikliklerine karşı halkın başlattığı grev 29 gündür sürüyor. 5 Aralık 2019 tarihinde başlayan grev, ulaşım hizmetleri bakımından 1968 yılının mayıs ayından bu yana ülkede yaşanan en uzun grev oldu. Yüz binlerce işçinin katıldığı genel grev bugün (2 Ocak 2020) itibarıyla 29 gününü doldurdu.

Grevin en çok etkilediği ulaşım araçları tren ve metro olurken demiryolları işçileri 1968 yılından beri en uzun süren grevlerini gerçekleştiriyor.

Ülkede 1995 yılında yaşanan grevde yine "emeklilik reformu"na karşı emekçiler iş durdurmuş ve ulaşım sistemi üç hafta kadar felç olmuştu. Yüksek katılımla etkili olan grev sonucu Jacques Chirac hükümeti geri adım atmak zorunda kalmıştı. Yılbaşı gecesi konuşma yapan Emmanuel Macron da emeklilik reformunun gözden geçirileceğini söyledi.

SENDİKALAR 9 OCAK İÇİN ÇAĞRI YAPIYOR

Sendikalarla hükümetin 7 Ocak’ta tekrar masaya oturması beklenirken sendika temsilcileri petrol tesislerinin, rafinerilerin ve depoların 96 saat boyunca abluka altına alınmasını da içeren geniş çaplı protestolar planlanıyor, 9 Ocak Perşembe günü için eylem çağrısı yapıyor.

"REFORM" NE GETİRİYOR?

Söz konusu “reform”, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor, milyonlarca işçi ve emekçiyi olumsuz etkilemesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

Fransa’da grev dayanışması sürüyor, saflar netleşiyor

Fransa’da grevin lokomotifi demir yolu işçileri

Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel greve giden emekçiler hayatı durdurdu

Avrupa'nın gündemi: Fransa’da ‘kuğular’ın grevi

İşçi mektubu: Selam olsun Fransa işçilerine

2020 yeni mücadeleler vadederek geliyor!

Reklam