İşçi mektubu: Selam olsun Fransa işçilerine

Bir metal işçisi

Kayseri

Merhaba Evrensel okurları.

Bir süredir gazetemiz Evrensel’de Fransa’da devam eden genel grev ve bu grevin lokomotifi olan demiryolu işçilerinin önderliğinden bahseden haberler yer alıyor.

Ben de yaklaşık 15 yıldır metal sektöründe çalışan ve günlük Evrensel gazetesini okuyan bir işçi olarak Fransa işçi sınıfının başlatmış olduğu mücadeleyi selamlamak istedim.

Ülkemizde de işçilerin kıdem tazminatının fona devredilmesi gündemde. Ülkemizde şu an mevcut sendikaların buna karşı ses çıkardığı söylenemez. Türk-İş Başkanı “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir”, “Kıdeme el uzanırsa genel greve gideriz” diye ahkam kesiyor. Buradan Türk-İş genel merkezine sesleniyorum. Lafla ahkam kesmekle olmaz bu grev, bak Fransa işçilerine de örnek al. Fransa’da çeşitli iş kollarında örgütlü olan sendikaların mücadelesi ülkemizdeki işçiler ve emekçiler açısından bir örnek olmalıdır.

Bolivya’da, Venezuela’da, İran’da, Irak’ta, Lübnan’da, Hindistan’da ve Şili’de günlerdir işçiler, gençler ve kadınlar kapitalizmin yaratmış olduğu ekonomik kriz koşullarında yoksullaşan, işsiz kalan milyonlar bir şekilde sokakta tepkilerini gösteriyorlar.

Birçok ülkede farklı taleplerle yüz binler sokağa çıkarak mücadele ediyor. Fakat ülkelerde mücadeleye girişen yüz binlerce işçi, genç ve kadınlar aslında çürümeye, kokuşmaya yüz tutmuş kapitalizme karşı alternatif bir sistemin var olduğunu haykırıyor. Kokuşan bu kapitalist sistemi elbette işçi sınıfı ve emekçiler kendi iktidarını kurarak yıkabilir. Buradan Türkiye işçi sınıfına çağrımdır. İşçi iktidarını kurmak için mücadelede ısrar edelim. Birlik olalım örgütlenelim.

Fransa’da grevin lokomotifi demir yolu işçileri

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