01 Ocak 2020 04:11

Birleşik Metal-İş eylem erteleme kararı aldı, metal işçileri "Eyleme devam" dedi

Birleşik Metal-İş Yönetim Kurulu fazla mesaiye kalmama eylemlerini erteleme kararı aldı ancak Gebze'deki 17 fabrikada işçiler eylemi sürdüreceğini açıkladı.

Metal işçileri eylem yapıyor.

Fotoğraf: Evrensel

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    Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS grup sözleşmesinin tıkanması üzerine aldığı fazla mesaiye kalmama eylemini 6 Ocak’a kadar erteleme kararı aldı. Kararın patronları rahatlattığını söyleyen sendika üyesi metal işçileri, tepki gösterdi. Öte yandan Gebze’de MESS sözleşmesi kapsamındaki 17 fabrikada işçiler eylemi sürdürme kararı aldı.

    Birleşik Metal-İş Sendikası, İstanbul’da patron sendikası MESS’in önünde protesto eylemi yaptığı önceki gün tüm şubelere 31 Aralık-6 Ocak haftası Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı’nın imzasıyla yazı gönderdi. 2 Ocak’ta tüm vardiyalarda alkış, düdük ve sloganlarla toplu olarak yemeğe gidileceği, yemeğin birlikte yeneceği ve birlikte işbaşı yapılacağı belirtilen yazıda, fazla mesaiye kalmama eylemine ise 6 Ocak’a kadar ara verileceği bildirildi. Yazıda 3 Ocak Cuma günü yeni eylem planının açıklanacağı duyuruldu.

    Karar tüm şubelere gönderilirken, karara haber alan işçiler ise tepki gösterdi. Gebze’de MESS sözleşmesi kapsamında bulunan 17 fabrikada işçiler, fazla mesaiye kalmamanın patronları sıkıştırdığını, alınan kararın patronları rahatlatacağını belirterek eyleme devam etme kararı aldı.

    Birleşik Metal-İş'in tüm şubelerine gönderdiği yazı

    Görsel, Birleşik Metal-İş'in tüm şubelerine gönderdiği yazı

    Evrensel'e konuşan Gebze’den bir metal işçisi, eylem kararlarının kendileriyle konuşulmadan alınıp ertelenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Fazla mesaiye kalmama eyleminin ertelenmesinin patronları rahatlatacağına dikkat çeken işçi, “Aslında bu eylem bile değil. Yasanın bize tanıdığı bir hak. Bizler fazla mesaiye iş yürüsün diye değil geçinemediğimiz için kalıyoruz. Asıl olarak ‘Biz neden fazla mesai yapmadan geçinemiyoruz’u tartışmaktır” diye konuştu.

    "DAHA BİR ADIM ATMADAN GERİ ÇEKİLİYORUZ"

    Gebze’de bulunan ZF Sachs’ta çalışan bir işçi de “Kongre öncesi asıp kesenler bugün geri adım atıyorlar. Türk Metal’le aynı çizgide kalan eylem anlayışı bizi bir yere vardırmaz. Başlangıç olarak yürüyüşler anlaşılır ama bunu sadece bu tarz eylemlerle sınırlı tutmanın karşı tarafa yaptırımı olmaz” diye konuştu.

    MESS patronlarının bugünden tehditlere başladığını ifade eden Cengiz Makina işçisi de şöyle konuştu:

    “Grev yasaklama kararı patron ve hükümet tarafından alınmış. Biraz zaman geçince yasağı hemen yapıştıracaklar. Şimdi biz daha bir adım atmadan geri çekiliyoruz. Karşı taraf tehdit ediyor, bizim cevabımız, ‘Merak etmeyin akıllı uslu eylemler yapacağız’ demek gibi oldu.”

    KARARA UYULMAMALI, GREV KOMİTELERİ BUGÜNDEN KURULMALIDIR

    Genel merkezin kararına uymayacaklarını ifade eden Sarkuysan işçisi ise “Biz yola sonuna kadar diyerek çıktık. Kongre konuşmalarında, ‘Biz işçi ne derse onu yaparız’ diyenlere diyecek bir çift lafımız var. İşçi, ‘Hakkımızı almak için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Grevse grev’ diyor. Umarım sendika merkezi bu yanlış kararında ısrarcı olmaz” diye konuştu.

    İşçilerin bugüne kadar yaptığı eylemlerin anlamlı olduğunun da altını çizen işçi şöyle devam etti:

    “Patron temsilcileri çıkıp tehdit edene kadar anlamlıydı şimdi sert tedbirler almak lazım. Biz bugün alınan bir karardan vazgeçiyor ve nedenini tam anlamıyla açıklayamıyorsak patronlar da bu durumu görüp, ‘Bunlardan bu kadar’ diyecektir. Bu karara uyulmamalı, hatta grev komiteleri bugünden kurulmalıdır.”

    İŞÇİLER İNİSİYATİFİ ELE ALMALI

    Yücel şirketler grubunda çalışan bir işçi de fazla mesai eylemliklerine devam edeceklerini belirtirken, “Mesela Kroman'da birer saat iş durdurma eylemleri yapıldı. Doğrudan üretime müdahale edildi. Bu süreçte ayrıca önemli olan birliğimizi daha fazla güçlendirmek” diye konuştu.

    Dostel’de çalışan bir işçi de şunları söyledi:

    “İşçiler inisiyatifi ele almalı. Biz sadece karara uyan değil, karar mekanizmalarında yer alan üyeler olmalıyız. Enflasyon rakamlarıyla oynasalar da yoksulluk arttı. Bizim taleplerimiz insanca yaşamak için en uygun talepler. Gerisi açlık hatta ölüm demek. Bizim ciddiyetimizi görmeliler. Kroman fabrikasında birer saat iş durdurma kararı alındı devam da ediyor. Bizler de bu yönde gitmeliyiz.”

    SOMUT BİR NEDEN YOK

    Konuya ilişkin bilgi almak için aradığımız Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Her hafta farklı eylemler alarak işverenin kimyasını bozmaya çalışıyoruz. Fabrikaların çoğunda fazla mesaiye kalmama eylemi yapıyoruz. MESS grup sözleşmesi kapsamında haftalık olarak eylem planımızı yapıyoruz. Önümüzdeki hafta boyunca daha ileri mesai boykotları başlayacak” dedi. Serdaroğlu eylemlerin ertelenme nedenine ilişkin ise somut bir şey söylemedi.

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