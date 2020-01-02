Mumia Abu-Jamal için 38 yıl sonra özgürlük umudu doğdu

Jürgen HEISER

Junge Welt

Temmuz 1982’de Amerika Birleşik Devletleri’nde ölüm cezasına çarptırılan siyasi mahkum Mumia Abu Jamal için yıllardır sürdürülen hukuki ve politik mücadele sonucunda serbest bırakılması umudu 2019’da yenilendi.

Dünya çapında tanınan gazeteci ve sivil haklar aktivisti Abu Jamal, 9 Aralık 1981’de sabahın erken saatlerinde bir polis mermisiyle ciddi şekilde yaralandı, ardından gözaltı yolunda polis tarafından dövüldü. Zorlukla hayatta kaldı, Ancak ırkçı polis yönetimi ve siyahlara karşı önyargıları ile tanınan Philadelphia Savcılığı tarafından derhal “polis katili” ilan edildi. Onu akciğerinden vuran ve daha sonra kaçan üçüncü bir şahıs tarafından vurulan polis memuru Daniel Faulkner’in ölümünden sorumlu tutuldu.

YARGILAMA SÜRECİ

15 yaşında Kara Panter Partisine üye olan 1954 doğumlu Abu Jamal’ı sürekli izlemiş olan ABD federal polisi FBI’ın geniş gizli dosyalarında toplanan bilgiler bu tutuklamada büyük rol oynadı. Daha 1980’lerde Abu Jamal için başlangıçta ulusal ve daha sonra yavaş yavaş uluslararası bir dayanışma kampanyası başlatıldı. Hukuki mücadele, bir ABD federal mahkemesinin Abu Jamal aleyhindeki ölüm cezasını ömür boyu hapse çevirmesini sağladı. Ölüm hücresinde yaklaşık otuz yıl hapis cezası sonrasında, Abu Jamal 2011 yılında normal hapishaneye transfer edildi ve fiziksel tükenme nedeniyle “yavaş yavaş ölüme” mahkum edilmiş oldu.

TEMYİZ BAŞVURULARI İÇİN YENİ KARAR

Mumia Abu Jamal’ın destekçileri, 5 Ocak 2019’da Philadelphia’daki Bölge Savcılığı önünde yapılan bir mitingde yüksek sesle Mumia’ya özgürlük talep ediyorlardı. Bir yıl önce geniş siyah toplumun onayı ile yeni savcı olarak seçilen liberal avukat Lawrence “Larry” Krasner’e yargıda “temel değişiklikler” getirme vaadi hatırlatıldı. Şaşırtıcı bir şekilde 27 Aralık 2018’de Abu Jamal’le ilgili davanın sorumlusu olan mahkemenin yargıcı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilen temyiz başvurularının yeniden incelenmesini emretti. Abu Jamal “İlk kez karşı taraftan satın almayan bir Pennsylvania yargıcının varlığından” söz etti. Abu Jamal’ın şu anki hukuk ekibinin bölge savcısı Krasner’ın çelişkili davranışları ile zorlu bir mücadelesinden sonra, savcı 17 Nisan’da Abu-Jamal’ın temyizine karşı çıkmayacağını açıkladı. Bu, Abu Jamal’ın mahkumiyetinin yeniden gözden geçirilmesinin yolunu açtı.

"YANLIŞLIKLA" ORTAYA ÇIKAN YENİ KANITLAR

Bu karardaki belirleyici faktör, ırkçı önyargılar ve tanık ifadelerinin manipüle edildiğine dair yeni kanıtların bulunmasıydı. Abu Jamal’ın masumiyetine dair kanıtlar, geçtiğimiz aylarda bir savcının deposunda “yanlışlıkla” bulunan altı arşiv kutusunun içeriğinin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıktı. Abu Jamal’ın savunma ekibinden Judith L. Ritter ve Samuel Spital, müvekkillerine karşı verilen kararın anayasaya aykırı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Savcılık 1982’deki davanın ana tanıklarını Abu Jamal’ı katil olarak tanımlamaları için manipüle etmişti.

MUMIA’NIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN KONGRE

ABD yargısına 38 yıl sonra nihayet Abu Jamal’in serbest bırakması yönünde baskı yapmak için 7 Aralık’ta Philadelphia’da çalışma grupları ve panellerle geniş katılımlı bir kongre gerçekleşti. Organizatörler, “Mumia Seferberliği” ve “Uluslararası Mumia Abu Jamal’in Dostları” örgütleriydi. Abu Jamal etkinlik sırasında telefonla katılımcılara doğrudan seslenmeyi başardı. İklim ve çevre koruması konusundaki mevcut anlaşmazlığı, “Bunlar çirkin zamanlar. Hava kirlendi, su zehirlendi.” olarak niteledi. “Hayatımda seçimlere bu kadar milyarderin aday olarak başvurduğunu hiç görmedim. Başkan olmak istiyorlar, belediye başkanı olmak istiyorlar, senatör olmak istiyorlar, vali olmak istiyorlar. Neden? Çünkü onlar her şeyi istiyorlar!” dedi.

"SÖZ KONUSU OLAN HEPİMİZİZ"

Katılımcılara kendine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti ama uyardı da: “Söz konusu olan sadece ben değilim. Söz konusu hepimiziz. Bunu anlayamadığımız takdirde kısa sürede her şeyin çok daha kötü olduğuna tanıklık edeceğiz.”

Örgütlerden biri adına konuşan Megan Malachi de “Mumia Hareketi”nin otuz yılı aşkın bir süredir “sıkı çalışma ve toplanılan bağışlarla” Mumia’nın özgürlüğü için sürekli mücadele ettiğini vurguladı. “Ezilenler görünüşte sınırsız kaynaklara, şiddet ve açgözlülük sistemine sahip çürüyen ve çökmekte olan bir sisteme karşı savaşıyorlar, ancak biz çoğuz ve cesuruz. Kazanacağız!” dedi.

(Çeviren: Semra Çelik)



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