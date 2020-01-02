Meclis'te Libya tezkeresi görüşmeleri başladı

Libya tezkeresi saat 14.00’de TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. Meclis’te grubu bulunan partiler adına yapılacak 20’şer dakikalık konuşmaların ardından oylamaya geçilecek.

Saadet Partisinin 'evet' oyu verme kararına karşın Meclis'te bulunan iki milletvekilinden biri olan Cihangir İslam oylamaya katılmayacağını açıkladı. İslam, “Mısır ve Suriye'den sonra üçüncü bir yanlışa kapı açılabilir. Çok dikkatli olunmalı" dedi.

Libya’ya ilk etapta hava savunma sistemi ve eğitim amacıyla asker gönderilmesi planlanıyor. Tezkerenin kabulü sonrası Türkiye uluslararası anlaşmalar hariç ilk kez kara sınırı olmayan bir ülkeye asker göndermiş olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün yaptığı açıklamada, tezkere geçtikten sonra Halife Hafter güçlerinin ‘saldırılarını durdurması halinde Libya’ya asker gönderilmesine gerek kalmayacağını’ söylemişti. Oktay “Tezkere geçtikten sonra diğer tarafta farklı bir duruş olur, ‘tamam çekiliyoruz, saldırıdan vazgeçtik’ diye, uygundur, niye gidelim o zaman?” ifadesini kullanmıştı.

Tezkereye Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP ‘evet’ oyu verecek. Saadet Partisi de tezkereye destek verme kararı aldı ancak İstanbul Milletvekili Cihangir İslam oylamaya katılmayacağını ilan etti. (HABER MERKEZİ)