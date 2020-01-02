02 Ocak 2020 11:46

Üniversite kampüsünde hayatını kaybeden Sezen Zambak için adalet arayışı sürüyor

Ege Üniversitesi kampüsünde traktörün çarpmasıyla ölen Sezen Zambak’ın babası kampanya başlattı.

Fotoğraflar: DHA

Bornova’da Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Vehbi B. için yapılan tutuklama talebinin reddinin ardından baba Metin Zambak, sosyal medyada '#sezenzambakicinadalet' etiketiyle kampanya başlattı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Ege Üniversitesi kampüsünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak’a Vehbi B. yönetimindeki traktör çarpmış, Zambak yaşamını yitirmişti. Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünü bitiren Zambak’ın yaşamını yitirdiği kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Vehbi B, serbest bırakıldı.

Vehbi B. hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında ailenin avukatı Turan Aras, Vehbi B.'nin tutuklanmasını talep etti, ancak mahkeme heyeti bu isteği reddetti. Heyet, kazanın meydana geldiği yerde 3 uzman tarafından yapılacak olan bilirkişi raporunun istenmesi ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi

‘SEZEN ZAMBAK İÇİN ADALET’

Mahkemenin verdiği karar aile tarafından tepkiyle karşılanırken, Sezen'in babası Metin Zambak, sosyal medyada '#sezenzambakicinadalet' etiketiyle kampanya başladı. Baba Zambak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Benim canımın içi, çimen gözlü ciğerparem kızımın, 1'incilikle bitirdiği Ege Üniversitesi'nde sorumsuz, lakayt ve kural tanımaz şoförün kullandığı traktör çarpması sonucunda yaşama hakkı elinden alındı. İlk duruşmanın ardından şoföre, 'Gördüm ama karşıya geçeceğini düşünmedim' demesine rağmen ödül gibi üç gün imza atmak şartıyla serbestlik verildi. Sezenimin, 12 metrelik yolun 10,5 metresini tamamlamasına ve karşıya geçmesine sadece iki adım kalmasına rağmen, traktör sürücüsünün yayayı gördüğünü itiraf etmesine rağmen, kamera kayıtlarında görüldüğü üzere şoförün iki arkadaşıyla sohbet etmesine ve tanıklara rağmen bu şoför elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Üstelik işine de geri dönecek. Ben bu tarz bir olayın başkalarının da başına gelmemesi ve Sezen'in emsal teşkil etmesi için adalet isteyen bir babayım. Hayatımızı derinden sarsan, bizden yaşama umutlarımızı çalan, hayallerimizi yok eden bu olayın duyurulması ve yayılması için yardımlarınızı bekliyorum” (İzmir/DHA)

EGE HABERLERİ
Üniversite kampüsünde hayatını kaybeden Sezen Zambak için adalet arayışı sürüyor

Üniversite kampüsünde hayatını kaybeden Sezen Zambak için adalet arayışı sürüyor

Ege Üniversitesi kampüsünde traktörün çarpmasıyla ölen Sezen Zambak’ın babası kampanya başlattı.

İzmir Sanat’ta Ekim filmi gösterilecek

İzmir Sanat’ta Ekim filmi gösterilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ‘Yeniden Sinematek’ etkinlikleri çerçevesinde 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.00'da İzmir Sanat'ta ‘Ekim’ filmi gösterilecek.

Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak

Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak

Aydın'da çeşitli iş kollarında çalışan işçiler asgari ücrete düşük zam yapılmasına tepki gösteriyor.

Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı

Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı

Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez maden ocağında bulunan ve mahkeme kararıyla ipotek konulan malzemelerin 5 yıl sonra ocaktan çıkarıldığı belirtildi.

Muğla'da 10 maden işçisi işten çıkarıldı

Muğla'da 10 maden işçisi işten çıkarıldı

Muğla'da bulunan Mikroman Maden'de çalışan 10 işçi işten çıkarıldı.

Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi

Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Denizli'de sit alanı içinde yer alan Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" yapılacağını söyledi.

DERİTEKS'te örgütlü Akar Tekstil işçileri sahte sigortaya karşı yürüdü

DERİTEKS'te örgütlü Akar Tekstil işçileri sahte sigortaya karşı yürüdü

DERİTEKS İzmir Şubesi tekstil iş kolundaki fason şirketlerin sahte sigorta uygulamasına karşı kampanya başlattı. Kampanya, SGK önünde yapılan eylemle duyuruldu.

Hekimlerden uyarı: Bireysel silahlanma kontrol altına alınmalı

Hekimlerden uyarı: Bireysel silahlanma kontrol altına alınmalı

İzmir Torbalı’da sağlık çalışanlarının öldürülmesine ilişkin İzmir ve Adana tabip odaları ve sağlık emekçilerinden açıklama geldi. Açıklamada bireysel silahlanmanın engellenmesi istendi.

Madenler Çine’deki bütün yaşamı etkiliyor

Madenler Çine’deki bütün yaşamı etkiliyor

Çine’de kuars ve felspat madenlerinin çevre ve insan sağlığına zararlarını ÇİYAP ve Aydın Tabip Odası ile konuştuk.

Manisa'da kadına şiddet: Cezaevinden izinli çıkıp eşini bıçakladı

Manisa'da kadına şiddet: Cezaevinden izinli çıkıp eşini bıçakladı

Manisa'da cezaevinden izinli çıkan erkek, eşine bıçakla saldırdı. Kadını bıçaklayıp ağır yaralanmasına neden olan fail aranıyor.

Adli Tıp Uzmanları Derneği: Kadına şiddete karşı çok yönlü mücadele başlatılmalı

Adli Tıp Uzmanları Derneği: Kadına şiddete karşı çok yönlü mücadele başlatılmalı

Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergören şiddet gören kadınların başvurduğu kurum ve birimlerin çok yönlü mücadele başlatmaları gerektiğini söyledi.

İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı

İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı

İzmir'de vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ‘Kanal İstanbul’ projesi için itiraz dilekçeleri verdi.