Denizli’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen cinsel istismar ve kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban'ın davasıyla ilgili basın açıklaması düzenleyen kadınlar, Candoğan Parkı’nda buluşarak Delikliçınar Meydanı’na yürüdü. Ellerinde öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar taşıyan kadınlar insan zinciri oluşturdu.

"CEMAAT YURTALARINA TANINAN AYRICALIKLAR KALDIRILSIN"

Kadınlar adına açıklamayı okuyan Fatoş Alcalı, 12 yaşındaki bir çocuğun bir cemaat yurdunda cinsel istismara uğradığı haberlerini hatırlatarak “İnsanlığımızdan utandığımız bu olayın faillerinin bir an önce gereken cezayı almalarını istiyoruz” dedi.

Cemaatlere ait yurtlarda daha önce yaşanan skandalları da hatırlatan Alacalı, bu yurtlara ayrılan ödeneklerin kesilmesini, ayrıcalıkların kaldırılmasını, kamu kurumlarıyla yapılan protokollerin feshedilmesini istedi.

HAFİZE KURBAN DAVASINA ÇAĞRI

Kocası tarafından iki çocuğunun önünde öldürülen Hafize Kurban'ın davasının da takipçisi olduklarını vurgulayan kadınlar, 3 Ocak’ta görülecek duruşma için dayanışma çağrısı yaptı:

“3 Ocak Cuma günü Hafize Kurban için adalet istemek için adliyede olacağız. Biz kadınlar, çocuklara ve kadına karşı yapılan her türlü şiddet, taciz, tecavüz ve cinayete karşı alanlarda birlikte ve güçlü olacağız. Yasta değil, isyandayız.”

Basın açıklamasının ardından kadınlar oturma eylemi yaptı. (EKMEK VE GÜL)

Denizli'de bir yurtta kalan 12 yaşındaki çocuk, belletmen tarafından istismara uğradı

Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, Hafize Kurban davasına çağırıyor

Eğitim Sen ve Denizli Barosu, tarikat yurdundaki cinsel istismara sessiz kalmadı

Denizlili kadınlardan Hafize Kurban açıklaması: Adalet istiyoruz

Reklam