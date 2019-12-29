29 Aralık 2019 19:19

Denizli’de cinsel istismar ve kadın cinayetlerine karşı insan zinciri

Denizli'de cinsel istismar ve Hafize Kurban davası eylemleri sürüyor. Kadınlar, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bantlarla insan zinciri oluşturdu.
Denizlili kadınların oluşturduğu insan zinciri

Fotoğraf: Evrensel

Denizli’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen cinsel istismar ve kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban'ın davasıyla ilgili basın açıklaması düzenleyen kadınlar, Candoğan Parkı’nda buluşarak Delikliçınar Meydanı’na yürüdü. Ellerinde öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar taşıyan kadınlar insan zinciri oluşturdu.

"CEMAAT YURTALARINA TANINAN AYRICALIKLAR KALDIRILSIN"

Kadınlar adına açıklamayı okuyan Fatoş Alcalı, 12 yaşındaki bir çocuğun bir cemaat yurdunda cinsel istismara uğradığı haberlerini hatırlatarak “İnsanlığımızdan utandığımız bu olayın faillerinin bir an önce gereken cezayı almalarını istiyoruz” dedi.

Cemaatlere ait yurtlarda daha önce yaşanan skandalları da hatırlatan Alacalı, bu yurtlara ayrılan ödeneklerin kesilmesini, ayrıcalıkların kaldırılmasını, kamu kurumlarıyla yapılan protokollerin feshedilmesini istedi.

HAFİZE KURBAN DAVASINA ÇAĞRI

Kocası tarafından iki çocuğunun önünde öldürülen Hafize Kurban'ın davasının da takipçisi olduklarını vurgulayan kadınlar, 3 Ocak’ta görülecek duruşma için dayanışma çağrısı yaptı:

“3 Ocak Cuma günü Hafize Kurban için adalet istemek için adliyede olacağız. Biz kadınlar, çocuklara ve kadına karşı yapılan her türlü şiddet, taciz, tecavüz ve cinayete karşı alanlarda birlikte ve güçlü olacağız. Yasta değil, isyandayız.”

Basın açıklamasının ardından kadınlar oturma eylemi yaptı. (EKMEK VE GÜL)

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Denizlili kadınlardan Hafize Kurban açıklaması: Adalet istiyoruz

Denizlili kadınlardan Hafize Kurban açıklaması: Adalet istiyoruz

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EGE HABERLERİ
Denizli’de cinsel istismar ve kadın cinayetlerine karşı insan zinciri

Denizli’de cinsel istismar ve kadın cinayetlerine karşı insan zinciri

Denizli'de cinsel istismar ve Hafize Kurban davası eylemleri sürüyor. Kadınlar, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bantlarla insan zinciri oluşturdu.

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