İzmir Torbalı’da İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’in uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmeleri tabip odaları tarafından kınanarak bir an önce bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi istendi.

İzmir Torbalı’da İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’in uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmeleri tabip odaları tarafından kınanarak bir an önce bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi istendi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, sağlık ortamında yaşadıkları şiddetin yaşanmakta olan şiddet ikliminden bağımsız olmadığını belirterek hekimler olarak her yıl ölümlü- ölümsüz yüzlerce şiddet olayı ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Sadece sağlık emekçilerine değil yaşamın her alanında şiddetin arttığınadikkat çeken Obuz, “Şiddeti uygulayanların cezasız kalması, şiddeti ortadan kaldıracak eğitim ve sosyal politikaların yokluğu, gasp hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarını da sürekli arttırmakta ve ölümcül sonuçlara yol açmaktadır.Başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır” diye konuştu.

‘FAİLLER HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMALI’

Torbalı’da yaşanan, ilçe sağlık müdürü Dr. Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’in ölümleri üzerine tüm hekim ve sağlık çalışanlarına baş sağlığı dileyen Obuz, “Olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını ve başta sağlık ortamı olmak üzere ülkemizin her yerinde şiddetsiz bir ortam oluşturma görevi olan tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz” dedi.

SES İZMİR ŞUBESİ: HER TÜRLÜ ŞİDDETE DUR DİYELİM

Öte yandan SES İzmir Şubesi de konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak 1Her türlü şiddete dur diyelim” dedi.

SES İzmir Şubesinin yaptığı yazılı açıklamada, “Her gün yeni bir acıyla uyanıyoruz. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet Sendika olarak hiç gündemimizden düşmüyor. Açıklamalarımızın tamamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti toplumsal şiddetlerden hiç ayırmadık; kadın cinayetleri, sokakta yaşanan şiddet. Toplum olarak hepimizin yaşadığı her gün bir şekilde tanık olduğumuz olaylar. Bu seferde toplumsal şiddet sağlık çalışanı arkadaşlarımızın yaşamına son verdi. Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Op. Dr. Harun Gülcemal'in eşi kendiside sağlık personeli olan Hatice Gülcemal'in ölümü hepimizi derinden etkiledi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada tüm sağlık emekçilerine başsağlığı dilenirken, “Toplum olarak geriye gidiş, ekonomik kriz, psikolojik ve sosyal halimizin geriye gidişi, tüm yaşanan şiddet olaylarını açıklıyor. Çözüm için tüm yetkililer göreve çağırıyoruz” denildi.

Fotoğraf: Evrensel

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal de hekim ölümleri ve şiddetle anılan bir ülke olduğumuza dikkat çekerek “Ne yazık ki şiddet hayatımızın her noktasına işlemiş durumdadır. Neo-liberal ekonomik programın sosyal hayata da yansıyan değer bilmez yönetme anlayışı dünyanın birçok ülkesini olduğu gibi ülkemizi de şiddet ve ölümlerle anılan bir ülke haline getirmiştir. Olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını istiyoruz” dedi. (İzmir-Adana/EVRENSEL)

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