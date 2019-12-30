Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıkan Abdürrahim Karazeybek, boşanma aşamasındaki eşi Gülten Karazeybek'i 20 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Gülten Karazeybek hastaneye kaldırılırken, kaçan fail aranıyor.

DHA'nın haberine göre kadına şiddet, bugün saat 16.00 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Abdürrahim Karazeybek, geldiği evinde eşi Gülten Karazeybek'e saldırdı. Eşini bıçaklayan Abdürrahim Karazeybek kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gülten Karazeybek, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gülten Karazeybek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KADINI TAKİP ETMİŞ

Failin daha önce uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve dolandırcılık gibi suçlardan hüküm giydiği ve cezaevinden izinli çıktığı, İstanbul'dan gelip eşini çalıştığı tekstil fabrikasından teyzesinin evine kadar izlediği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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