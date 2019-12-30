Samsun kadına şiddet: Eşini darbederek ağır yaralayan fail gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi tarafından darbedilerek ağır yaralanan kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan fail adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Elif K., eşi Mehmet K. tarafından darbedildi. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan ve sağlık durumu ağır olan Elif K., müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan Elif K.'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Kadının ailesinin şikayeti üzerine Mehmet K. gözaltına alındı. Fail, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TELEFONUNU ŞARJA TAKMAYI UNUTTUĞU GEREKÇESİYLE DARBETMİŞ

Elif K.'nin bir akrabası olan Neriman Keskin, yoğun bakım servisinin önünde yaptığı açıklamada, Elif K.'nin daha önce de pek çok kez şiddete maruz kaldığına tanık olduğunu söyledi. Keskin, "Kocası tarafından çok basit şeyler için bile şiddet görüyordu. Bir hafta önce de cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için dövmüş" diye konuştu.

Keskin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini vurgulayarak, "İnsan olan bir insana bunu yapamaz. Gözünün kör olacağını söylüyor doktorlar. Kadına şiddet ancak caydırıcı kanunlarla engellenebilir. Suçluların içeriden çıkarılmaması lazım" ifadelerini kullandı.

EVLİLİĞİ BOYUNCA ŞİDDETE MARUZ BIRAKILMIŞ

Kadının amcası Yakup Keskin de yeğeninin darbedilmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Keskin, "Daha önce birkaç yıl ayrılmışlardı. 'Karımı seviyorum' diye gelip kendisini affetmesini istemiş. Yeğenim de çocukları için geri dönmüş ama şiddet devam etmiş. Dün akşam duyduk geldik. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Tek gözünün görmeyeceğini söylüyorlar. Vücudunun her yerine vurmuş" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLMA" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Diğer yakınları da Elif K.'nin eşi tarafından oklavayla darbedildiğini, Mehmet K.'nin eşini hastaneye götürürken "Şikayetçi olmayacaksın, merdivenden düştüm diyeceksin" diyerek kadını tehdit ettiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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