Kadın metal işçisi: Yeni yıl zam demek, artık yılbaşı gelmesin istiyorum

Kübra LAZ

Kocaeli

Kocali’de, asgari ücret zammını değerlendiren metal işçilerinin hem hükümete hem patronlara hem de sendikalara tepkisi büyük. 3 yıllık metal işçisi Hamide, “Sustukça böyle başımıza çıkıyorlar” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Açlık sınırı iki bin lira olmuş, yoksulluk sınırı altı bin lirayı geçmiş. Hâlâ 324 TL zam için 'Şükredin' diyorlar. Yaptıkları zam, yaz boyunca elektriğe, suya, doğal gaza gelen zamla şimdiden eridi. Bir de yılbaşından sonra zamlar gelir, hiç kalmaz. Eskiden yılbaşını iple çekerdik, tatil oluyor, bir gece de olsa eğleniyoruz diye, şimdi gelmesin diye dua ediyorum. Hem kış ayı pahalı hem de her yıl daha çok zam ile geliyor. Bu kadar sorun karşısında birlikten başka çözüm yok ancak o da 3-5 kişi ile olacak iş değil.”

"3-5 KİŞİYLE OLUR MU?"

“3-5 kişi ile olacak iş değil söylemine” aynı fabrikada çalıştığı hat arkadaşı Aygül yanıt veriyor:

“Hep serzenişte bulunuyoruz. Kiminle konuşuyorsam, ‘Ya bu böyle olmaz bir şey yapmak gerek’ diyorsam hepsi diyor ki ‘Bizimle olacak iş değil, 3 5 kişiyiz'. Ama biri de demiyor ki ‘Haydi hep beraber yapalım deneyelim şu işi’. Aslında o bizden olmayanların hepsi birleşse zaten oldukça kalabalık olurlar herhalde. Her konuda serzenişte bulunmak yerine 3-5 kişi de olsak sesimizi çıkaralım. Bence başka bir çözümü yok.”

32 yaşındaki metal işçisi kadın, fabrikada ‘herkesin isyan ettiğini’ söylüyor:

“Şimdi herkes isyan ediyor. Bu adam giderse yerine bir alternatif düşünemiyorum. Evet yapılan zam çok düşük. Ben de geçinemiyorum, itiraz ediyorum. Ama bir çözüm yolu da bulamıyorum.”

Bir kadın işçi de ‘Alternatif düşünemiyorum’ diyen işçiye yanıt veriyor:

“Bizi o kadar düşünseler Meclisteki bütün partiler birleşip çözerler. Ama yapmıyorlar çünkü aslında hepsi aynı. Bugün ben 2334 TL ile geçineceğim, birileri de saraylarda oturup en lüks şeyleri yiyip ahkam kesecek. Yok öyle bir dünya, bu düzen değişmeli.”

"BİRİLERİ AÇ KALACAK, BİRİLERİ ZENGİN OLACAK"

25 yaşındaki bir kadın işçi de “Asgari ücret açıklanırken heyecanla bekledik. Açıklandıktan sonra dedim ki, ‘Lütfen devlet bize şaka yapıyor olsun’. Ülkenin durumu belli, oradaki kodamanlar bunu bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar ancak işlerine gelmiyor. Birileri aç kalacak ki birileri zengin olacak, bu şekilde bir düzen işliyor” dedi.

Türk-İş’in masayı terk edişini ‘göstermelik iş’ olarak nitelendiren Haydar ise, “Böyle komik bir rakam sonucunda asıl yapılması gereken genel grev çağrısı olmalıydı. Ama bizim ülkemizde o da yasak” diye konuştu.

İşçiler, düşük asgari ücret zammını değerlendirdi: Biz tepki göstermiyoruz diye

Sosyal medyada düşük asgari ücrete karşı çağrı: #GenelGrev

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