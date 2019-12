Roboski Katliamı'nın 8. yılında Ankara, Diyarbakır, Dersim ve Adana'da anma

Roboski Katliamı’nın 8. yıl dönümünde Diyarbakır, Dersim, Adana ve Ankara'da katliamdan hayatını kaybedenler anıldı. Anmalarda katliamda sorumluluğu olanların ortaya çıkarılması ve "cezasızlık" politikasından vazgeçilmesi istendi.

Diyarbakır'da STK’ler, odalar ve sendikalar ortak açıklama düzenledi. Diyarbakır Barosunda düzenlenen açıklamada yakınlarını kaybedenler hakkında hukuksuz davalar açıldığı belirtilerek Roboski Katliamı’nda hakikatin ortaya çıkarılması çağrısında bulunuldu. Açıklamayı kurumlar adına Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın okudu.

"ROBOSKİLİLERE BASKI VE ŞİDDET KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜ"

Roboski Katliamı’nda yaşamını yitiren 34 masum insanı anmak için bir araya geldiklerini söyleyen Aydın, “Katliamın faillerinden hesap sormak ve her daim Roboskili ailelerin yanında olduğumuzu belirtmek için bulunuyoruz. 28 Aralık 2011’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş uçakları tarafından Irak sınırından Türkiye’ye geçmekte olan sivillerin üzerine bombalar yağdırıldı. Yaşanan katliamda 17’si çocuk olmak üzere toplam 34 sivil insan yaşamını yitirdi” dedi.

Katliamın ertesi gününde cansız bedenlerin katır sırtında battaniyeye sarılmış halde taşındığı görüntülerin zihinlerindeki yerini koruduğunu ifade eden Aydın, “Katliam tarihinden bugüne kadar Roboskililer üzerindeki baskı ve şiddet, kesintisiz bir şekilde sürdü. Adalete erişim talepleri her seferinde zulümle karşılık bulan Roboskililerin yaşadığı bu bölgede, 8 yıllık zaman süresince askeri operasyonlar devam etti. Yakınlarını kaybedenlerin aleyhine haksız ve hukuksuz davalar açıldı. Roboski halkının sözcülerinden Veli Encu bugün böyle davalardan biri sebebiyle tutuklu bulunmaktadır” diye konuştu.

"KATLİAMLAR MİLİTARİST POLİTİKALARIN SONUCUDUR"

Katliamla ilgili başlatılan soruşturmaların üstünün kalın bir sır perdesi ile örtüldüğünü vurgulayan Aydın, “Soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Bunun üzerine Roboskili aileler, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi’ne giden başvuru usuli eksiklikten dolayı reddedildi. İç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra katliamda yaşamını yitirenlerin yakınları davayı AİHM’e taşıdı. Mahkeme de benzer gerekçelerle başvuruyu reddetti. Ulusal ve uluslararası yargı mekanizmalarının hukuka ve adalete sırt dönen bu kararları mağdur yakınlarının acısına acı kattı” dedi.

Roboski Katliamı’nın da Dersim, Zilan ve 33 Kurşun gibi katliamlarla aynı kaderi paylaştığını söyleyen Aydın, “Bu katliamlar silsilesinin tamamında gerçeklerin ve faillerin önüne kalın bir cezasızlık duvarı örülmüştür. Diğer yandan 90’lı yıllarda bölgemizde yaşanan ağır çatışma ortamında devlet güçlerinin desteklediği ve görmezlikten geldiği paramiliter güçler tarafından sayısız insan gözaltında zorla kaybedildi, faili meçhuller cinayetler sonucunda öldürüldü. Bizler tanıklık ettiğimiz bu acıların ve katliamların barış fikrinden uzaklaşan militarist politikaların sonucu olduğunun altını çizmek isteriz” diye konuştu.

"GÜVENLİKÇİ POLİTİKALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

1915’ten günümüze kadar devam eden karartılmış geçmiş ile yüzleşmenin kaçınılmaz olduğunu belirten Aydın açıklamasını şöyle sürdürdü: “Roboski Katliamı’nın 8. yıldönümü nedeniyle devlete ve siyasal iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Hakikati ortaya çıkarmaya, faillerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını, bu ve benzer suçlarda cezasızlık politikasından vazgeçmesini talep ediyoruz. Kürt Meselesi’nde bu ve benzeri katliamlara sebep olan salt güvenlikçi politikalardan vazgeçilmeli, barışa bir kez daha şans tanınmalıdır. Bizler belleğimizde derin bir iz bırakan bu katliam için emri veren ve gerçekleştiren tüm sorumlular tespit edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

Açıklamaya Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabipler Odası, Hak İnisiyatifi Derneği, İHD, TİHV, ÖHD, DİSK, KESK, TMMOB, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi üye ve yöneticileri katıldı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

DERSİM: FAİLLER YARGI ÖNÜNE ÇIKARILSIN

Roboski Katliamı'nda hayatını yitirenler, Dersim’de Sanat Sokağında anıldı. Emek ve Demokrasi güçleri tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan HDP İl Eş Başkanı Nurşat Yeşil, “Roboski Katliamı, Kürt halkına yönelik özel savaş politikalarının bir sonucudur; son derece planlı ve bilerek yapılmıştır” dedi.

"KATLİAMIN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMESİ İÇİN RAPORLAR YAZILDI"

Askeri ve siyasi sorumluların yargı önüne çıkarılmadığı gibi Roboski’de yaşayan halkın ise 8 yıldır çeşitli defalar askeri güçlerin ve özel harekâtın baskısı ve saldırıları ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Yeşil “Katliamın asker, sivil, bürokrat ve siyasetçi sorumluları hem Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Genelkurmay Askeri Savcılığı’nın görevsizlik kararları ile korundu. Katliamın emir komuta zinciri bilinmesine rağmen faillerin hiç birinin ifadesi dahi alınmadı. Dönemin Başbakanı Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı’na bu harekât için teşekkür etti. Meclis’te kurulan komisyonun AKP’li çoğunluğu, katliamın üstünün örtülmesi için raporlar yazdı” dedi.

Roboski Katliamının, Kürt halkına yönelik özel savaş politikalarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Yeşil katliam için “son derece planlı ve bilerek yapılmıştır” diye konuştu

"ÜSTÜNÜ ÖRTMEK MÜMKÜN DEĞİL"

İnsanlığa karşı işlenen suçların üstünü örtmenin mümkün olmadığını belirten Yeşil şöyle devam etti: Roboski Katliamının üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, bu katliamın failleri yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmadan kalıcı, adil ve onarıcı bir toplumsal huzur sağlanamayacaktır. Bu saldırıların hepsi halklarımızın eşit ve bir arada yaşama iradesine; Kürt halkının demokrasi, özgürlük, adalet ve eşitlik taleplerine indirilmiş darbelerdir. Tarihte, kim tarafından yapılırsa yapılsın, hiçbir katliam ve insanlık suçu halkların yargısından ve adaletinden kurtulamamıştır. Roboski’de ve diğer kentlerde yaşanan katliamların unutturulmasına müsaade etmeyeceğiz. (Dersim/EVRENSEL)

ADANA'DAN ADALET ÇAĞRISI

Adana'da İHD’nin düzenlediği basın açıklamasına çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile HDP Adana Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz katıldı. Açıklamada konuşan İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, Roboski’nin dünyanın sessiz kaldığı bir katliam olduğunu, iktidarın çocukların parçalanmış bedenleri üzerinden siyaset yaptığını belirterek cezasızlık hukukunun 8 yıldır devam ettiğini söyledi.

“BU COĞRAFYANIN KADERİNİ BİZ YAZINCA ADALET GELECEK"

Katledilenlerin sivil yurttaşlar olduğunu hatırlatan Öngör, yapılan katliamın insanlık suçu olmasına rağmen tüm dünyanın sustuğunu, kutsadıkları mahkemelerinin sustuğunu söyledi. Hükümetin savaşa karı olduğunu söyleyip barış isteyenleri öldürdüğünü ya da mahpuslara attığını, vatan diyerek insanı yok ettiğini ifade eden Öngör, “Öfkeliyiz, yaralıyız ama öfkemizle yaramızla güçleneceğiz. Bu coğrafyanın kaderini katillerimiz değil, biz yazana kadar bu toprakların vicdan ve adalet mücadelesinin neferleri olmaya devam edeceğiz” dedi.

“LİBYA’YA ASKER GÖNDERİLMESİ HALKLARIN YARARINA DEĞİL”

Etkinlikte konuşan HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, 34 insanın göz göre göre katledildiğini belirterek katliamın faili meçhul bırakılmak için 8 yıldır üzerine beton döküldüğünü söyledi. Sivas Katliamı’nın zaman aşımına uğramasından sonra “Hayırlı olsun”, diyen bir iktidardan katliamı aydınlatmasını beklemediklerini dile getiren Peköz, hükümetin artık kayyumlarla birlikte halk iradesini de katlettiğini söyledi. Suriye’den sonra hükümetin Libya’ya asker gönderme planlarını eleştiren Peköz, “Libya’dan cenazeler gelmeye başlayınca insanlar fark edecek. Başka bir ülkenin toprağına girmenin, milliyetçi politikaların Türkiye halklarına yararı olmadığını fark edecekler. Çözümsüzlük sürerse bu topraklarda kan akmaya devam edeceğini görecekler. Ülkede kardeşlik için her gün biraz daha yan yana durmaya ihtiyacımız var” dedi.

“ROBOSKİ İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLAR KAPSAMINDA OLMALI”

Emek Partisi İl Başkanı Sevil Aracı da çocukların, sivillerin katledilmesinin insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına girdiğine dikkat çekti. Evrensel hukuk kuralarında insanlığa karşı işlenmiş suçların zaman aşımı olmadığını ifade eden Aracı, “Bizim yasalarımızda da böyle. Ancak bu katliamlarda bu yasa işletilmiyor. Sivas katliamı da insanlığa karşı işlenmiş suçlardandı ama zaman aşımına uğratıldı” dedi. Roboski katliamının da zaman aşımına uğratılmaya çalışıldığını ifade eden Aracı, “Bu katliamların cezasız kalmaması bizim dayanışmamızdan mücadelemizden geçiyor” dedi. (Adana/EVRENSEL)

ANKARALILAR: BU KATLİAMIN VE CEZASIZLIĞIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Ankara'da Roboski İçin Adalet Girişimi, katliamın sekizinci yılında adalet talebini yineleyerek sorumluların bulunmasını istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi önünde gerçekleşen eylemde “Katiller Bulunsun, Roboski Bir Daha Asla” pankartı açıldı. Roboski Adalet Girişimi adına açıklama yapan Tanju Gündüzalp, “96 aydır bir köy, bir halk, bir toplum, bir ülke hep birlikte adaleti arıyor… Herkes suskun ve katliamın ardından geçen sekiz yıla karşın adalet aranmaya devam ediyor. Katliamın ardından yargı katliamı akladı” dedi.

8 yıllık süreci özetleyen Gündüzalp, “Bu süreçte aileler, konuya duyarlı sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, hukukçular olayın aydınlatılması, suçluların cezalandırılması için mücadele verdi. 34 insanın bombalarla öldürüldüğü, her kesim tarafından kabul görmüş, kanıtlanmış olmasına rağmen bu durum yasalar ve adalet sisteminde bir türlü karşılığını bulamadı. Cezasızlığın her köşe başına yerleştiği bu topraklarda, trajedi oldu 34 can. Failler hâlâ yargılanmadı ve cezasızlık devam ettiriliyor” diye konuştu.

“Bu katliamın ve cezasızlığın peşini bırakmayacağız”diye Gündüzalp, “9 Ocak 2012’den 21 Nisan 2018’e kadar süren hukuk mücadelesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ‘iç hukuk yolları tamamen tüketilmemişti’ kararı ile bir travma daha yaşadık” dedi.

"ROBOSKİ'YE ADALET GELMEDEN TÜRKİYE'YE ADALET GELMEZ"

Güzdüzalp,“Bir katliamın cezasız bırakılmasının, hukuki olarak tüm yargı yollarının kapatılmasının, devlet olarak böyle bir katliamı örtmenin bir açıklaması olamaz. Roboski'ye adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmeyecektir. Başta Roboski olmak üzere tüm insan yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran savaşa ve şiddete karşı, hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Katliamların zaman aşımı yoktur. Roboski aydınlatılmalıdır” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

