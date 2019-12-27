Roboski Katliamı’nda cezasızlıkta ısrar ediliyor

Diyarbakır Barosu, öldürülen başkanları Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması ve yargılanması için gerçekleştirdikleri “Tahir Elçi İnsan Hakları Kürsüsü” etkinliğinin 208’inci haftasının bu haftaki gündemi, Şırnak'ın Uludere ilçesi Roboski köyünde TSK’ye ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 sivilin katledildiği Roboski Katliamı oldu. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) de üzerinde 8 yıl geçmesine rağmen Roboski Katliamı’nın emrini veren ve uygulayanlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını, “faili meçhul”ler dosyasına yeni bir dosyanın dahil edildiği açıklaması yaptı.

Diyarbakır Barosu, öldürülen başkanları Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması ve yargılanması için gerçekleştirdikleri “Tahir Elçi İnsan Hakları Kürsüsü” etkinliğinin 208’inci haftasında Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yaptı. Diyarbakır Barosu’ndan avukatların katıldığı etkinlikte, Elçi’nin fotoğrafının bulunduğu “Seni Unutmayacağız” yazılı pankart açıldı.

"CEZASIZLIK POLİTİKASINDA ISRAR"

Açıklamada bulunan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, bu coğrafyanın acılarla bezeli bir coğrafya olduğunu belirterek, her gün yeni bir acıya, yeni bir trajediye tanıklık edildiğini söyledi. Aydın, Roboski Katliamı’nın 8’inci yıldönümü olduğunu hatırlatarak, tıpkı Tahir Elçi dosyasında olduğu gibi Roboski Katliamı’nda da aynı cezasızlık politikasında ısrar edildiğini belirti.



Aydın, “Adalet yok, hukuk yok ve bu konuda bir girişim de yok. Bütün istihbarı ve teknik bilgileri kullanan devlet, buna rağmen sınırda 19’u çocuk 34 kişinin ölümüne sebep olan yetkilileri, sorumluları bulamadı. Ama burada her zaman şunu söyledik; bu hatalarla, suçlarla, ölümlerle ve cinayetlerle yüzleşmediğimiz sürece demokratik bir gelecek kuramayız” ifadelerini kullandı.

Bu toplumun her bir yurttaşının, hukuka inanmaya ve devlete güvenmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Aydın, “Bu suçların faillerini ortaya çıkarılması veya yargı önüne çıkarılması konusunda maalesef ayak diretiliyor. Ama biz hukuk örgütleri olarak, avukatlar olarak, dayanışma içerisinde bulunduğumuz sivil toplum temsilcileri olarak, bu suçların faillilerinin yargı önüne çıkarılması konusunda mücadelemizi sürdüreceğiz” diye belirtti.

"ER YA DA GEÇ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Bu suçların yasalar nezdinde insanlığa karşı işlenmiş suçlar olduğunu ve bu suçlarda zamanaşımı olamayacağının altını çizen Aydın, “Bugünkü yargı sistemi bunlara sırt çevirmiş olabilir, bugünkü yargı sistemi bunlara ayak diriyor olabilir ama şuna inanıyoruz; er ya da geç gerçekler ortaya çıkarılacak, failleri yargı önüne çıkarılacak. Biz Diyarbakır Barosu olarak meslektaşlarımız ve insan hakları örgütlerinin dayanışmasıyla beraber Tahir Elçi’yi öldüren kişilerin yargı önüne çıkarılması konusunda çabamızda ısrar edeceğiz” dedi.

DTK: HESAP VERECEKLERİ GÜN YAKIN

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Roboski Katliamı'nın yıldönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, katliamın üzerinden 8 yıl geçmiş olmasına rağmen, katliam emrini veren ve uygulayanlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı, açılan “soruşturmalar”ın üstü örtülerek “faili meçhul”ler dosyasına yeni bir dosya daha dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Roboski gibi katliam uygulamalarını halklarımızın ve dünya kamuoyunun hafızasından silmek, unutturmak asla mümkün olmayacaktır. Bugün dünyanın dört bir yanından gelen Roboski katliamını lanetleme açıklamaları, sorumlularının adil yargılanması ve hesap sorulması çağrıları Roboski katliamına karşı tüm insanlığın gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık bunun en açık göstergesidir. Bu ulusal ve uluslararası dayanışma ve esas olarak da halkımızın kararlı mücadelesi nedeniyledir ki, Roboski katliamının sorumlularının hesap verecekleri günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Bu inançla Roboski katliamını 8. yılında bir kez daha lanetliyoruz. Katliamda katledilen 34 Kürt gencine Allahtan rahmet, aileleri başta olmak üzere tüm halkımıza sabır ve metanet diliyor, mücadelelerini sürdürmeleri çağrısını yapıyoruz” denildi. (MA)

Roboski Katliamı'nın üzerinden 8 yıl geçti, kimse yargılanmadı

Roboski Katliamı: 8 yıl önce bugün ve sonrasında yaşananlar

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