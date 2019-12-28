28 Aralık 2019 14:42
Son Güncellenme Tarihi: 28 Aralık 2019 15:53

Roboskîliler siyah kıyafetleri ve beyaz tülbentleriyle seslendi: Adalet bekliyoruz

Roboskîliler, katliamın 8’inci yıl dönümünde de adalet talebini yineledi. Fırat Topal, mezar başında yapılan anmayı ve izlenimlerini yazdı.

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Roboskililer, katliamda hayatını kaybedenlerin mezarı başında

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

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    Fırat TOPAL
    Şırnak

    Savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 insanı kaybeden Roboskîliler, katliamın 8’inci yıl dönümünde de siyahlara büründü. Yapılan açıklamalarda katliamın üstünün örtülmeye çalışıldığı ifade edilerek, 8 yıldır süren adalet talebinden vazgeçilmeyeceği söylendi.

    Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde, 19’u çocuk 34 yurttaşın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonucu katledilmesinin 8’inci yıl dönümünde de Roboskîliler siyahlara büründü. Yıllardır adalet mücadelelerinden vazgeçmeyen Roboskîliler, bir kez daha katledilen yakınlarını anmak için “Roboskî Şehitliği”nde bir araya geldi. Katledilen yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, mezar başında adalet taleplerini bir kez daha dile getirdi.

    Anmaya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temeli, HDP Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP Şırnak milletvekilleri, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Diyarbakır milletvekilleri ve yöneticileri katıldı.

    ENCU: 8 YILDIR ADALET BEKLİYORUZ

    Roboskî’de akrabalarını, yakınlarını kaybeden eski HDP Milletvekili Ferhat Encu 8 yıl boyunca süren adalet mücadelesini anlattı ve 8 yılda tek bir kişinin dahi yargılanmadığını söyledi. Encu “Bu süreçte aileler devlet baskısına maruz kaldı, baskı devam ediyor. Ailelerin üzerinde hâlâ siyah kıyafetler var. Beyaz tülbentler var. Biri yas, diğeri barışı simgeliyor. Mücadelemiz failler yargılanana kadar sürecek” dedi.

    "İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN BİR SUÇ"

    Roboskililer, katliamda hayatını kaybedenlerin mezarı başında

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de şöyle konuştu: Emri verenler yargılanmadı. 8 yıl değil, 80 yıl geçse de mücadelemizi vereceğiz. AKP bu katliamın hesabını verecek. Bu insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Asla üstü kapanamayacak bir suç. Buradan mücadele sözü veriyoruz. DTK Eş Başkanı Leyla Güven ise Roboskî ile Kürtlerin yüreğinde derin bir yara açıldığını söyleyerek, “Duyuyoruz ki AKP ‘Biz değil FETÖ yaptı’ diyor katliam için. Bizi kimse kandıramaz. Annelere söz verdik hesabını soracağız” dedi.

    TEMELLİ: TÜM KATLİAMLARIN HESABINI SORACAĞIZ

    Roboskili ailelerin mezar başı anması

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli “Bu acıya hep birlikte dayanmaya çalışıyoruz. Bu topraklara adalet gelene kadar mücadele devam edecek. Roboskî’nin hesabını soramadığımız için, ülkede bunun utancını yaşıyoruz. Ankara dehlizlerinde kaybetmeye çalışan insanlar yeni dehlizler oluşturdular. Herkesin gözü yaşanan bu katliamı gizlemeye çalışanlar bilsinler ki Roboskî dahil bütün katliamların hesabı sorulacaktır.

    MEZARLIKTA İSYAN VE ÖFKE BİR ARADA

    Roboskî yıldönümü dolayısıyla Şırnak'ın Uludere İlçesine bağlı Roboskî (Ortasu) köyüne geliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Şırnak il girişinde yoğun asker ve güvenlik önlemi ile karşılaşıyoruz. Yol kenarlarına konuçlandırılmış zırhlı araç, asker ve korucu sayısı Roboskî'ye yaklaştıkça artıyor. Arama noktalarını aşa aşa önce Roboskî sonra mezarlığa varıyoruz.

    Yıllardır adalet talebini dile getiriyor Roboskîliler. Üzerlerindeki siyah kıyafeti çıkarmıyorlar. Tek bir yargılama olmadıkça da çıkarmamakta kararlılar. Bugün de mezarlıkta isyan ve öfke birbirine karışmıştı. Bekledikleri ise adalet!

    Roboskîli Anneler birer ikişer mezarlığa ilerliyorlar. Ellerinde kaybettikleri çocuklarının fotoğrafları. Henüz kimse gelmemiş. Anma etkinliği kapsamında gelecek olan HDP heyetini bekliyorlar.

    Ziya Encü

    Ziya Encü | Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Mezarlık girişinde 22 yaşında bir genç bekliyor: Ziya Encü. Katliamda abisini kaybetmiş. Katliamın üzerinden geçen 8 yılda ne hissettiğini merak ediyorum. Bu gün dosyanın geldiği noktaya bakınca, kendilerini fazlasıyla üzdüğünü anlatıyor. Bir çok yakınını kaybettiği halde uğradıkları baskıyı da ekliyor cümlelerine. Encü "Üzgünüz, tehdit ediliyoruz. Roboskî davası sessizlik karşısında kapandı. İnsanlar artık eskisi gibi gelmiyor buralara. Aileler üzerinde baskı var. Korkutuyorlar. Kimi de yoksulluk yüzünden tazminat almak zoru da kaldı. 34 kişi öldürüldü ağabeyim bunlardan birisiydi. İşsiz olduğu için sınıra gitmek zorundaydı. Roboskî'ye sessiz kalınmamalı" dedi.

    8 YIL DEĞİL 108 YIL GEÇSE DE…

    Nevruz Encü

    Nevruz Encü | Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Biz bu sohbeti yaparken, aileler mezarlığa varıyor. Nevruz Encü ağabeyi Selami Encü'nün mezarı üzerindeki karı temizliyor elleriyle, yanına yaklaşıp konuşmak istediğimi söylüyorum. Nevruz Encü daha ben sormadan anlatıyor. "Adalet istiyorum. Devlet katletti, kimse yargılanmadı. Ağabeyim yeni üniversiteyi bitirmişti. İnşaat mühendisliği okumuştu. Sanki katliam bu ün olmuş gibi hissediyorum. 8 yıl değil 108 yıl geçse de sonuna kadar mücadele edeceğiz failleri yargılanana kadar mücadele edeceğiz.

    "ÇOCUKLARIMIZ TERÖRİST DEĞİL ÖĞRENCİYDİ"

    Amine Encü

    Amine Encü | Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Anne Amine Encü ise oğlu Salih Encü için anlatıyor:

    "Katliam yaptılar. Çocuklarımız yoksulluktan sınıra gitmişlerdi. Sadece adalet barış huzur istiyoruz. Çocuklarımız terörist değildi öğrenciydi. Çocuklarımın faillerinin yargılanmasını istiyorum"

    ROBOSKÎ’DE HER AİLEDEN BİRİ CEZAEVİNDE

    Bedirhan Encü

    Bedirhan Encü | Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Ardından ağabeyinin mezarı başında bekleyen Bedirhan Encü ile konuşuyorum. Bedirhan Encü, acılarının ilk günkü gibi hâlâ taze olduğunu söylüyor ve ekliyor: "O günden bu güne katliamın failleri yok ama Roboski’de her aileden biri içeride Roboski’ye dair paylaşımlarından dolayı. Roboski’yi konuşmak suç olmuş. Her birimizin 2-3 dosyası var. Kayıplarımız için yaptığımız paylaşımlardan dolayı. Mezarlığa gelmemiz bile yasak çoğu zaman. Adalet ve barış talebimiz var. Failler bulunsun istiyoruz"

    Roboskililer yakınlarının mezarı başında

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Roboskililer yakınlarının mezarı başına gidiyor

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Roboskililer yakınlarının mezarı başında

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Roboskililer yakınlarının mezarı başında

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Roboskili ailelerin mezar başı anması

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

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