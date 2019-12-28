Kadına şiddete bir dur diyoruz; Topluluklarda Birleşiyoruz

Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu

Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu olarak ilk etkinliğimizi 25 Kasım etkinliği ile gerçekleştirmiştik. Kadınlar olarak toplumsal alanda tacizi, şiddeti durdurmak için İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun uygulanması yönünde görüşlerimizi belirtmiştik. Hukuksal boyutu dışında kadınların bir araya gelmesi ile kazanım elde edilebileceği ortaklaştığımız noktaydı. Etkinlik sonunda bir süredir tartıştığımız, üniversitemizde taciz önleme birimi kurma yönünde karar aldık. Geçen sene trafik ışıklarının düzenli yanması, aydınlatmanın yeterli sayıda olması ve üst geçit talebiyle yurtlarda yaptığımız imza kampanyasından geri dönüş aldık. Yurt dilekçesinde kadınların ısrarı sonucu elde edilen bu kazanım kadınların birlik olmaya olan ihtiyaca inancını arttırmış durumda. Kadınlar olarak aldığımız kararları gerçekleştirmek üzere tekrar bir araya gelerek taciz önleme birimini üniversitemizde kurmak için tartışmalar yürüttük. Hukuk fakültesinden Rojda arkadaşımız bu toplulukta kadınları özellikle 6284 ve daha birçok hukuki konuda bilinçlendirerek haklarını savunmalarını sağlamak üzere topluluğa bu şekilde katkı sağlamak istediğini söyledi

ŞİDDETE KARŞI BİRLEŞELİM

Gizem ise “Kadınlar olarak artık tecavüz, taciz, istismarın hatta en ufak bir şiddetin hiçbir boyutuna maruz kalmak istemiyoruz. Birlik olarak hareket ettiğimiz bu yolda çoğalarak birçok kadına ses olabiliriz. Toplumda bu olayları engellemek için bazı birimlerde ve kulüplerde ses olmalıyız, bizi buna iten şeyler ortada. Kadınların başına en ufak bir şey geldiğinde kendimizi güvende hissedebileceğimiz bir yerde birlikte olalım istiyoruz.” diyor. Tuğba ise “Biz bu birimi kurmaya çalışırken kadınlara uygulanan şiddetin, tacizin önüne geçmeye çalışacağız. Kadınlar bununla nasıl baş edileceğini, böyle durumlarla karşılaştığımızda yalnız olmadığımızı yardım alabileceğimiz bir birim kurmaya çalışmaya çabalıyoruz.” dedi.

Taciz önleme birimimiz için bir hafta sürecek bir imza kampanyası başlattık. Yurt ve fakültelerde birimin işlevini anlatarak imza toplamak bizlere çok şey katıyor. Fakültelerde temsilciler seçerek imza çalışmasının daha kolay ve daha çok kadına ulaşarak yürümesini sağladık. Kadınlar arasında oluşturduğumuz fonu kendi çalışmamızda kullanıyoruz. Bu birimin üniversitede yapacağı çalışmaların önemi de kadınları bir araya getirerek dayanışmayı örgütlemesi olacaktır.

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